Рита Рудуша, председатель правления Ассоциации журналистов, прокомментировала совмещение Ольгой Петкевич должности советницы мэра Рихарда Эйгима с работой журналиста в компании "Даутком".

По ее мнению, данное совмещение рождает явный конфликт интересов. Более того, подобное совмещение не соответствует задачам журналиста обеспечить защиту интересов общественности.

"Объединение данных должностей невозможно. Журналист обязан защищать общество, и в данной ситуации у него явный конфликт интересов. Такая практика была популярна в 90-х годах, когда в стране не было развитой демократии. Я сожалею, что работодатели О.Петкевич считают данное совмещение нормальным. Особенно жаль, что так считает "Даутком", - сказала председатель правления Ассоциации журналистов Латвии Р. Рудуша.