Вопрос с финансированием спидвея в Даугавпилсе разделил горожан на два лагеря. Одни - приверженцы данного вида спорта, уверены, что дума должна вкладывать деньги в спидвей, другие - категорически против, считая финансирование спидвея в таких больших объемах несправедливым по отношению к другим видам спорта.

Еще недавно Рихард Эйгим, будучи первым заместителем руководителя думы Андрея Элксниньша, принадлежал к числу тех, кто настаивал, что спидвейный клуб "Локомотив" должен активнее решать свои финансовые проблемы, не перекладывая всю ответственность на самоуправление. Тем более, что ежегодно на спидвей в Даугавпилсе из городского бюджета перечисляются сотни тысяч евро.



На обращение руководства спидвейного клуба "Локомотив" выделить 260 тысяч евро для завершения сезона, депутаты приняли решение выделить 25 тысяч евро. На этом вопрос финансирования спидвея в этом году закрыли.



После смены власти, руководство клуба вновь попытало удачу, направив просьбу все-таки выделить недостающие средства. Сумма несущественно снизилась, но, тем не менее, составила 215 тысяч евро. Об этом сообщила Хелена Солдатенок на страницах одной из Даугавпилсских газет.



Правда, на последней пресс-конференции в Думе мэр Даугавпилса опроверг эту информацию:

- Должен вам признаться, я первый раз слышу о том, что они просят дополнительное финансирование. Это неверная информация. Вы все прекрасно помните, что мы уже выделили им дополнительную сумму (прим.ред. - 25 тысяч евро), поэтому вопрос с повестки дня снят. Еще раз хочу сказать, что со стороны городской думы дополнительного финансирования не будет. Что касается следующего года - сначала члены правления А.Зиль и В.Шидловский должны составить бюджет - тогда мы его будет рассматривать, но это на следующий год, - сказал Рихард Эйгим 19 сентября.



Вчера, 27 сентября, в эфире телеканала "Даутком" мэр Даугавпилса во всеуслышание заявил, что обращение со стороны руководства спидвейного клуба "Локомотив" все-таки было. Более того, несмотря на все заявления мэра о том, что вопрос о финансировании спидвея в этом году закрыт, деньги все-таки будут выделены.

- При встрече с руководством - Шидловским и Зилем я им пообещал, что 100 тысяч они получат. 25 тысяч мы им уже выплатили, нам осталось еще 75 тысяч, - сказал мэр в эфире программы.



Вероятно, на мнение Рихарда Эйгима, еще недавно противившемуся содержанию спидвея за счет горожан, повлияла коалиция с Янисом Лачплесисом, который щедро поддерживал спидвей из городского бюджета все годы своего правления.