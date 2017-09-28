Сегодня, 28 сентября, состоится заседание Даугавпилсской думы, на котором среди прочих вопросов рассмотрят назначение Нонны Якубовской руководителем Социальной службы города.

Ранее на эту должность был проведен конкурс. Всего свои CV подали 10 претендентов. В это время обязанности руководителя структуры исполняла Н. Якубовска.



Напомним, что г-жа Якубовска ранее уже работала в данной структуре, однако оказалось, что это были нелегкие времена для ее подчиненных и некоторых клиентов службы. В январе 2015 года на весь город прогремел скандал, разразившийся в соцслужбе города. Родители детей с инвалидностью Дневного центра обслуживания лиц с проблемами умственного характера сообщили, что в этом учреждении «нездоровая атмосфера, что со стороны заведующей Дневным центром Нонны Якубовской оказывается давление на коллектив, доходит до случаев рукоприкладства». Речь шла об одной из сотрудниц, которую начальница вынуждала уволиться, настраивая против женщины коллектив и провоцируя конфликты. Родители детей тогда встали на сторону сотрудницы, на которую заведующая устроила травлю.



Теперь же, спустя два года, именно г-жа Якубовска оказалась самой достойной среди 10 других претендентов на должность руководителя Социальной службы.