26 сентября Государственная пожарно-спасательная служба выезжала в Даугавпилсе на несколько ЧП.

В 9.31 был получен вызов на ул. Айвиекстес. Там в нежилом одноэтажном доме загорелась стена. Площадь пожара составила 3 кв.м. К 10.24 пожар был ликвидирован.



Помимо этого пожарным спасателям удалось спасти и попавшее в беду животное. На ул. Ятниеку спасатели сняли с высокого дерева кота, который не мог спуститься самостоятельно.