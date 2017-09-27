Булки, чипсы и сладкие батончики на обед. Уже несколько лет в школах не продают вредную для здоровья еду. Более того, где-то до 9-го, а в некоторых самоуправлениях и до 12-го класса школьники могут обедать бесплатно. Вот только далеко не все школьники эту возможность используют.

И касается это не отдельно взятых школ, где детей кормит какая-то определенная фирма. Например, учителя Даугавпилсских школ, которых на данный момент обслуживает компания Ēdiens.lv отмечают, что проблема "накормить ученика" не новая. Если сейчас обеды не едят около 30% учеников, то и раньше при других компаниях, часть тарелок на столах оставались нетронутыми.



В среднем перемена на обед длится в школах от 20 до 30 минут. Правда, не все школьники в отведенное на обед время устремляются в школьные столовые. Некоторые вместо столовой бегут в ближайший магазин за запрещенными к продаже в школе вредными продуктами.



«Современная молодежь привыкла к другому роду питания — чипсы, конфеты, шоколадки. Когда пища здоровая, где меньше соли — она их отталкивает, кажется пресной», - считает завуч Марина Кузьмина.



По наблюдению учителей, чаще всего пропускают обед ученики 5-6 классов. Это – начало подросткового возраста, объясняет психолог Татьяна Гришкина.



«Это естественный процесс развития и надо избежать сильного давления на них, чтобы не сломать их», - говорит психолог.



И все же беспокоиться есть, о чем. За последние 10 лет число детей с лишним весом стало значительно больше. А это путь к диабету и заболеваниям сосудов. Кроме того, нездоровая еда может стать причиной болезней желудка - рассказывает диетолог Андис Бреманис.



«Еда – это и стройматериал. Для полноценного развития еда должна быть более широкая по составу. Овощи, фрукты, полноценные продукты».



А Мария Кузмина отмечает, что если ребенок сыт, у него и настроение лучше, и учится он прилежней.



Вот и психолог советует, если ребенок отказывается от школьных обедов, для начала родителям стоит спокойно поговорить с ним, чтобы выяснить причину такого поведения.



Возможно, обед ребенку один раз не понравился, и потому он больше не хочет ходить в столовую. Или туда не ходят его друзья, а он берет с них пример. Могут быть причины и посерьезнее.



Психолог советует родителям, если ребенок отказывается от школьных обедов, поискать решение проблемы с ним вместе. И еще если дома по выходным в семье принято садиться за общий стол, вероятность что он будет обедать и в школе, намного выше.