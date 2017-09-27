Предприятие "Latgales bekons", пострадавшее от вспышки африканской чумы свиней, в Вишкской волости в Лукне сдало в эксплуатацию новый цех по переработке мяса.

Здание, в котором до этого располагалась столовая, было переоборудовано под новые нужды. В цеху разместились разделочные и фасовочные помещения, горячий цех, камеры с низкой температурой, морозилки, а также помещения для персонала и прочее.



В цеху планируется перерабатывать и коптить мясо объемом до 20 тонн в год. Работать там будут шесть сотрудников "Latgales bekons" .



Как пояснила председатель правления "Latgales bekons" Анна Тениса, в цеху будут перерабатывать мясо, закупленное у местных крестьян и поставщиков, пока предприятие находится на карантине и подчиняется запрету на выращивание свиней.



Сумму, которая была вложена в строительство нового цеха, в "Latgales bekons" назвать отказались.