Начиная с 1 октября сего года обхозяйствованием бытовых отходов на территории Даугавпилсского городского самоуправления занимается sia “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO).

С 1 октября тариф за обхозяйствование 1 кубического метра бытовых отходов составит 7,00 евро (без НДС – 21%). Тариф будет в силе до 31.12.2017, либо до того момента, пока не вступят в силу изменения ставки налога на природные ресурсы.

AADSO просит своевременно заключить договоры как физическим, так и юридическим лицам. Это можно сделать:

1) явившись лично по адресу ул. Славу, 6 и заполнив заявление на месте;

2) заполнив заявление и отправив его по адресу ул. Славу, 6, Даугавпилс LV – 5404;

3) заполнив заявление и отправив его по электронному адресу aadso.ligumi@inbox.lv