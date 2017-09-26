С 1 по 8 октября в Даугавпилсе пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Manhattan Short, победителя которого определяют зрители в зале, голосуя сразу после просмотра.
Трейлер: https://vimeo.com/158367294Трейлер: https://vimeo.com/158367294 justify;">Мероприятие проходит на протяжении одной недели одновременно во всем мире.
Программа фестиваля очень разнообразна: зрители увидят фильмы в разных жанрах, от комедии — до фильма ужасов, от анимации — до драмы. В этом году программа фестиваля для латвийского зрителя будет особенной - впервые в 20-летней истории фестиваля в финал прошел короткометражный фильм латвийского режиссера.
В конкурсном отборе в этом году участвовали 1615 короткометражек из 75 стран, и только 10 из них выбраны для финальной программы Mahnattan Short. Во время фестиваля будут показаны фильмы из девяти разных стран и в их числе - "Вперёд, Юст!" латвийского режиссёра Павла Гуменникова. Фильм уже получил признание на фестивалях на всех континентах. 20 августа фильм удостоился премии престижного кинофестиваля Hollyshorts в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший романтический фильм". Финал фестиваля «Mahnattan Short» для латвийской ленты означает, что она квалифицируется для номинации на премию «Оскар» в 2018 году.
Полную программу кинофестиваля в Даугавпилсе можно будет увидеть в кинотеатре "Silver Screen" – 1, 7 и 8 октября. 1 октября зрители в Даугавпилса встретятся с режиссером Станиславом Токаловым, который представляет фестиваль короткометражного кино Manhattan Short в Латвии, а также со съемочной группой латвийского фильма.
Можно только гадать, какой из фильмов Mahnattan Short выберут зрители в Латвии и во всем мире: комедию о свидании в чужом доме или триллер о ночных страхах женщины, фильм о чуде в конце света или историю Гуменникова о парне, потерявшем ноги, но не потерявшем веру в себя. Приходите, голосуйте, поддержите прорыв латвийского режиссера и главное: наслаждайтесь настоящим кино.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском языках.
Программа фестиваля:
Не навреди (Do no harm)
Режиссер Розанна Лианг, Новая Зеландия, длительность — 12:00
Преданная своему делу хирург вынуждена нарушить принцип «не навреди» когда преступники врываются в больницу, чтобы прервать важную операцию.
Трейлер: https://vimeo.com/195782234
Позади (Behind)
Режиссер Анхель Гомес Эрнандес, Испания, длительность — 15:00
Разведенная молодая мать одержима идеей, что бывший супруг задумал отобрать у неё ребёнка.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch? v=qgioRDgvvKI
Ветреная Бикл (Fickle Bickle)
Режиссер Стивер Форд, США, длительность — 10:45
Сантехник оказывается заперт в роскошном доме после отъезда хозяина. Он решает воспользоваться этой удачной возможностью, чтобы назначить встречу своей сокурснице, охотнице за большими деньгами.
Трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=Cdz3nft4MIU
Надежда умирает последней (Hope dies last)
Режиссер Бен Прайс, Великобритания Продолжительность — 7:43
Заключенный в концлагере трудится парикмахером у нацистского руководства. Он боится, что любая стрижка может стать для него последней.
Трейлер: https://vimeo.com/213571813
Идеальный день
Режиссер Игнасио Редондо, Испания Продолжительность — 10:45
Сделка на 10 миллионов и свидание с незнакомкой. Этот день может стать лучшим в жизни Дэвида. Или всё же нет?
Трейлер: https://vimeo.com/176306847
Вперед, Юст! (Just, go!)
Режиссер Павел Гуменников, Латвия Продолжительность — 10:45
Юст потерял ноги в детстве, в результате несчастного случая. У дома, где он живет, Юст встречает Еву. У него на глазах у Евы отбирают сумочку и Юст, не раздумывая, бросается вслед.
Трейлер: https://vimeo.com/202542536
Mare Nostrum/Наше море
Режиссеры Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия Продолжительность — 13:00
Сириец рискует жизнью своей дочери в надежде подарить ей лучшую судьбу.
Трейлер: https://vimeo.com/ondemand/marenostrum
Виола, Франка. (Viola, Franca)
Режиссер Марта Савина, Италия Продолжительность — 15:00 Сицилия, 1965 год.
По традициям общества, Франка вынуждена выйти замуж за напавшего на неё, чтобы не стать опозоренной. Но она бросает вызов традициям.
Трейлер: https://vimeo.com/158367294
Вкратце (In a Nutshell)
Режиссер Фабио Фридли, Швейцария Продолжительность — 5:00
Любовь, война и множество других проявлений современного общества сконцентрированы в красивейших анимированных визуальных образах.
Трейлер: https://vimeo.com/202918457
8 минут (8 minutes)
Режиссер Гега Хмаладзе, Грузия Продолжительность — 12:40
Близится конец света. Пожилой фокусник понимает, что именно сейчас от него потребуется магический подвиг.
Результаты голосования будут опубликованы на странице фестиваля www.ManhattanShort.com после его закрытия.
Программа фестиваля очень разнообразна: зрители увидят фильмы в разных жанрах, от комедии — до фильма ужасов, от анимации — до драмы. В этом году программа фестиваля для латвийского зрителя будет особенной - впервые в 20-летней истории фестиваля в финал прошел короткометражный фильм латвийского режиссера.
В конкурсном отборе в этом году участвовали 1615 короткометражек из 75 стран, и только 10 из них выбраны для финальной программы Mahnattan Short. Во время фестиваля будут показаны фильмы из девяти разных стран и в их числе - "Вперёд, Юст!" латвийского режиссёра Павла Гуменникова. Фильм уже получил признание на фестивалях на всех континентах. 20 августа фильм удостоился премии престижного кинофестиваля Hollyshorts в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший романтический фильм". Финал фестиваля «Mahnattan Short» для латвийской ленты означает, что она квалифицируется для номинации на премию «Оскар» в 2018 году.
Полную программу кинофестиваля в Даугавпилсе можно будет увидеть в кинотеатре "Silver Screen" – 1, 7 и 8 октября. 1 октября зрители в Даугавпилса встретятся с режиссером Станиславом Токаловым, который представляет фестиваль короткометражного кино Manhattan Short в Латвии, а также со съемочной группой латвийского фильма.
Можно только гадать, какой из фильмов Mahnattan Short выберут зрители в Латвии и во всем мире: комедию о свидании в чужом доме или триллер о ночных страхах женщины, фильм о чуде в конце света или историю Гуменникова о парне, потерявшем ноги, но не потерявшем веру в себя. Приходите, голосуйте, поддержите прорыв латвийского режиссера и главное: наслаждайтесь настоящим кино.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском языках.
Программа фестиваля:
Не навреди (Do no harm)
Режиссер Розанна Лианг, Новая Зеландия, длительность — 12:00
Преданная своему делу хирург вынуждена нарушить принцип «не навреди» когда преступники врываются в больницу, чтобы прервать важную операцию.
Трейлер: https://vimeo.com/195782234
Позади (Behind)
Режиссер Анхель Гомес Эрнандес, Испания, длительность — 15:00
Разведенная молодая мать одержима идеей, что бывший супруг задумал отобрать у неё ребёнка.
Трейлер: https://www.youtube.com/watch? v=qgioRDgvvKI
Ветреная Бикл (Fickle Bickle)
Режиссер Стивер Форд, США, длительность — 10:45
Сантехник оказывается заперт в роскошном доме после отъезда хозяина. Он решает воспользоваться этой удачной возможностью, чтобы назначить встречу своей сокурснице, охотнице за большими деньгами.
Трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=Cdz3nft4MIU
Надежда умирает последней (Hope dies last)
Режиссер Бен Прайс, Великобритания Продолжительность — 7:43
Заключенный в концлагере трудится парикмахером у нацистского руководства. Он боится, что любая стрижка может стать для него последней.
Трейлер: https://vimeo.com/213571813
Идеальный день
Режиссер Игнасио Редондо, Испания Продолжительность — 10:45
Сделка на 10 миллионов и свидание с незнакомкой. Этот день может стать лучшим в жизни Дэвида. Или всё же нет?
Трейлер: https://vimeo.com/176306847
Вперед, Юст! (Just, go!)
Режиссер Павел Гуменников, Латвия Продолжительность — 10:45
Юст потерял ноги в детстве, в результате несчастного случая. У дома, где он живет, Юст встречает Еву. У него на глазах у Евы отбирают сумочку и Юст, не раздумывая, бросается вслед.
Трейлер: https://vimeo.com/202542536
Mare Nostrum/Наше море
Режиссеры Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия Продолжительность — 13:00
Сириец рискует жизнью своей дочери в надежде подарить ей лучшую судьбу.
Трейлер: https://vimeo.com/ondemand/marenostrum
Виола, Франка. (Viola, Franca)
Режиссер Марта Савина, Италия Продолжительность — 15:00 Сицилия, 1965 год.
По традициям общества, Франка вынуждена выйти замуж за напавшего на неё, чтобы не стать опозоренной. Но она бросает вызов традициям.
Трейлер: https://vimeo.com/158367294
Вкратце (In a Nutshell)
Режиссер Фабио Фридли, Швейцария Продолжительность — 5:00
Любовь, война и множество других проявлений современного общества сконцентрированы в красивейших анимированных визуальных образах.
Трейлер: https://vimeo.com/202918457
8 минут (8 minutes)
Режиссер Гега Хмаладзе, Грузия Продолжительность — 12:40
Близится конец света. Пожилой фокусник понимает, что именно сейчас от него потребуется магический подвиг.
Результаты голосования будут опубликованы на странице фестиваля www.ManhattanShort.com после его закрытия.