С 1 по 8 октября в Даугавпилсе пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Manhattan Short, победителя которого определяют зрители в зале, голосуя сразу после просмотра.





Программа фестиваля очень разнообразна: зрители увидят фильмы в разных жанрах, от комедии — до фильма ужасов, от анимации — до драмы. В этом году программа фестиваля для латвийского зрителя будет особенной - впервые в 20-летней истории фестиваля в финал прошел короткометражный фильм латвийского режиссера.



В конкурсном отборе в этом году участвовали 1615 короткометражек из 75 стран, и только 10 из них выбраны для финальной программы Mahnattan Short. Во время фестиваля будут показаны фильмы из девяти разных стран и в их числе - "Вперёд, Юст!" латвийского режиссёра Павла Гуменникова. Фильм уже получил признание на фестивалях на всех континентах. 20 августа фильм удостоился премии престижного кинофестиваля Hollyshorts в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший романтический фильм". Финал фестиваля «Mahnattan Short» для латвийской ленты означает, что она квалифицируется для номинации на премию «Оскар» в 2018 году.



Полную программу кинофестиваля в Даугавпилсе можно будет увидеть в кинотеатре "Silver Screen" – 1, 7 и 8 октября. 1 октября зрители в Даугавпилса встретятся с режиссером Станиславом Токаловым, который представляет фестиваль короткометражного кино Manhattan Short в Латвии, а также со съемочной группой латвийского фильма.



Можно только гадать, какой из фильмов Mahnattan Short выберут зрители в Латвии и во всем мире: комедию о свидании в чужом доме или триллер о ночных страхах женщины, фильм о чуде в конце света или историю Гуменникова о парне, потерявшем ноги, но не потерявшем веру в себя. Приходите, голосуйте, поддержите прорыв латвийского режиссера и главное: наслаждайтесь настоящим кино.



Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском языках.





Программа фестиваля:



Не навреди (Do no harm)

Режиссер Розанна Лианг, Новая Зеландия, длительность — 12:00

Преданная своему делу хирург вынуждена нарушить принцип «не навреди» когда преступники врываются в больницу, чтобы прервать важную операцию.

Трейлер:





Позади (Behind)

Режиссер Анхель Гомес Эрнандес, Испания, длительность — 15:00

Разведенная молодая мать одержима идеей, что бывший супруг задумал отобрать у неё ребёнка.

Трейлер:





Ветреная Бикл (Fickle Bickle)

Режиссер Стивер Форд, США, длительность — 10:45

Сантехник оказывается заперт в роскошном доме после отъезда хозяина. Он решает воспользоваться этой удачной возможностью, чтобы назначить встречу своей сокурснице, охотнице за большими деньгами.

Трейлер -





Надежда умирает последней (Hope dies last)

Режиссер Бен Прайс, Великобритания Продолжительность — 7:43

Заключенный в концлагере трудится парикмахером у нацистского руководства. Он боится, что любая стрижка может стать для него последней.

Трейлер:





Идеальный день

Режиссер Игнасио Редондо, Испания Продолжительность — 10:45

Сделка на 10 миллионов и свидание с незнакомкой. Этот день может стать лучшим в жизни Дэвида. Или всё же нет?

Трейлер:





Вперед, Юст! (Just, go!)

Режиссер Павел Гуменников, Латвия Продолжительность — 10:45

Юст потерял ноги в детстве, в результате несчастного случая. У дома, где он живет, Юст встречает Еву. У него на глазах у Евы отбирают сумочку и Юст, не раздумывая, бросается вслед.

Трейлер:





Mare Nostrum/Наше море

Режиссеры Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия Продолжительность — 13:00

Сириец рискует жизнью своей дочери в надежде подарить ей лучшую судьбу.

Трейлер:





Виола, Франка. (Viola, Franca)

Режиссер Марта Савина, Италия Продолжительность — 15:00 Сицилия, 1965 год.

По традициям общества, Франка вынуждена выйти замуж за напавшего на неё, чтобы не стать опозоренной. Но она бросает вызов традициям.

Трейлер:





Вкратце (In a Nutshell)

Режиссер Фабио Фридли, Швейцария Продолжительность — 5:00

Любовь, война и множество других проявлений современного общества сконцентрированы в красивейших анимированных визуальных образах.

Трейлер:





8 минут (8 minutes)

Режиссер Гега Хмаладзе, Грузия Продолжительность — 12:40

Близится конец света. Пожилой фокусник понимает, что именно сейчас от него потребуется магический подвиг.





Результаты голосования будут опубликованы на странице фестиваля www.ManhattanShort.com после его закрытия. Трейлер: https://vimeo.com/158367294Трейлер: https://vimeo.com/158367294 justify;">Мероприятие проходит на протяжении одной недели одновременно во всем мире.Программа фестиваля очень разнообразна: зрители увидят фильмы в разных жанрах, от комедии — до фильма ужасов, от анимации — до драмы. В этом году программа фестиваля для латвийского зрителя будет особенной - впервые в 20-летней истории фестиваля в финал прошел короткометражный фильм латвийского режиссера.В конкурсном отборе в этом году участвовали 1615 короткометражек из 75 стран, и только 10 из них выбраны для финальной программы Mahnattan Short. Во время фестиваля будут показаны фильмы из девяти разных стран и в их числе - "Вперёд, Юст!" латвийского режиссёра Павла Гуменникова. Фильм уже получил признание на фестивалях на всех континентах. 20 августа фильм удостоился премии престижного кинофестиваля Hollyshorts в Лос-Анджелесе в номинации "Лучший романтический фильм". Финал фестиваля «Mahnattan Short» для латвийской ленты означает, что она квалифицируется для номинации на премию «Оскар» в 2018 году.1 октября зрители в Даугавпилса встретятся с режиссером Станиславом Токаловым, который представляет фестиваль короткометражного кино Manhattan Short в Латвии, а также со съемочной группой латвийского фильма.Можно только гадать, какой из фильмов Mahnattan Short выберут зрители в Латвии и во всем мире: комедию о свидании в чужом доме или триллер о ночных страхах женщины, фильм о чуде в конце света или историю Гуменникова о парне, потерявшем ноги, но не потерявшем веру в себя. Приходите, голосуйте, поддержите прорыв латвийского режиссера и главное: наслаждайтесь настоящим кино.Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском языках.Режиссер Розанна Лианг, Новая Зеландия, длительность — 12:00Преданная своему делу хирург вынуждена нарушить принцип «не навреди» когда преступники врываются в больницу, чтобы прервать важную операцию.Трейлер: https://vimeo.com/195782234 Режиссер Анхель Гомес Эрнандес, Испания, длительность — 15:00Разведенная молодая мать одержима идеей, что бывший супруг задумал отобрать у неё ребёнка.Трейлер: https://www.youtube.com/watch? v=qgioRDgvvKI Режиссер Стивер Форд, США, длительность — 10:45Сантехник оказывается заперт в роскошном доме после отъезда хозяина. Он решает воспользоваться этой удачной возможностью, чтобы назначить встречу своей сокурснице, охотнице за большими деньгами.Трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=Cdz3nft4MIU Режиссер Бен Прайс, Великобритания Продолжительность — 7:43Заключенный в концлагере трудится парикмахером у нацистского руководства. Он боится, что любая стрижка может стать для него последней.Трейлер: https://vimeo.com/213571813 Режиссер Игнасио Редондо, Испания Продолжительность — 10:45Сделка на 10 миллионов и свидание с незнакомкой. Этот день может стать лучшим в жизни Дэвида. Или всё же нет?Трейлер: https://vimeo.com/176306847 Режиссер Павел Гуменников, Латвия Продолжительность — 10:45Юст потерял ноги в детстве, в результате несчастного случая. У дома, где он живет, Юст встречает Еву. У него на глазах у Евы отбирают сумочку и Юст, не раздумывая, бросается вслед.Трейлер: https://vimeo.com/202542536 Режиссеры Рана Казказ и Анас Халаф, Сирия Продолжительность — 13:00Сириец рискует жизнью своей дочери в надежде подарить ей лучшую судьбу.Трейлер: https://vimeo.com/ondemand/marenostrum Режиссер Марта Савина, Италия Продолжительность — 15:00 Сицилия, 1965 год.По традициям общества, Франка вынуждена выйти замуж за напавшего на неё, чтобы не стать опозоренной. Но она бросает вызов традициям.Трейлер: https://vimeo.com/158367294 Режиссер Фабио Фридли, Швейцария Продолжительность — 5:00Любовь, война и множество других проявлений современного общества сконцентрированы в красивейших анимированных визуальных образах.Трейлер: https://vimeo.com/202918457 Режиссер Гега Хмаладзе, Грузия Продолжительность — 12:40Близится конец света. Пожилой фокусник понимает, что именно сейчас от него потребуется магический подвиг.Результаты голосования будут опубликованы на странице фестиваля www.ManhattanShort.com после его закрытия.