Инкассационная фирма, которая обслуживает предприятие “Daugavpils satiksme”, сообщает, что в Литве массово стали появляться поврежденные монеты. Первые случаи констатированы уже и у нас.

Поврежденные монеты нелегально попали обратно в оборот и для оплаты не пригодны. Банк Латвии также дал информацию о том, что данные монеты не будут обмениваться на новые.



Кондукторы общественного транспорта предупреждают, что такие монеты принимать у пассажиров не будут.