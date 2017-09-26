Цены на свинину стали повышаться во второй половине прошлого года, и тенденция указывает на то, что они будут расти и впредь. В результате вся мясная продукция в этом году может подорожать на 15-20%, сказал в интервью агентству LETA председатель правления предприятия Forevers Андрей Ждан.

"Для отрасли это было достаточно болезненно. Не для нас конкретно, а для латвийских и европейских поставщиков мяса. Они понесли убытки. Для нашего же предприятия — как перерабатывающего производства — ситуация скорей казалось удачной: чем ниже цены на сырье, тем больше прибыль и больше продаж. Хотя понятно, что увеличение прибыли — лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же, наши поставщики все равно переложат свои убытки на наши плечи", — говорит руководитель "Forevers".



Поставщики мяса скорректировали объемы своего производства, ликвидировав лишний скот. Предложение сейчас соответствует спросу, нет перепроизводства, продолжает Ждан. Возможно, даже возникнет какой-то дефицит мяса. Так, в мае цены на свинину достигли рекордных показателей, рост составил около 30% по отношению к маю прошлого года. А в июне этого года стоимость свинины в Латвии в среднем была выше на 14,3%, чем год назад.



"Полагаю, что вся мясная продукция станет дороже в этом году. На пятнадцать, а то и на все двадцать процентов", — заключил Ждан.на последние десять лет, то в 2012-2013 году цены на свинину достигли максимума. Например, в 2012 году цены в среднем выросли на 19% относительно 2011 года. Затем, начиная с 2014 года, когда Россия ввела продовольственное эмбарго, началось снижение. Производители, не столько латвийские, сколько европейские, в основном ориентировались на экспорт в Россию, и когда этот рынок закрылся, в регионе образовалось перепроизводство продукции. Цены стали падать, рассказывает Ждан.



В 2014 году цены упали на 15% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году еще на 16%. В итоге в 2015 году цены достигли минимума за последние десять лет. Соответственно от максимума 2012 года они ориентировочно упали на 30%.