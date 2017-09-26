В Латвии продолжается бабье лето, которое началось в конце прошлой недели, но во второй половине этой недели постепенно станет более облачно и прохладно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первой половине наступившей недели погодные условия будет по-прежнему определять антициклон. Небо будет ясным, дневная температура поднимется до +16..+20 градусов, ночи и утра будут холодными — от +4 до +9 градусов, на траве возможны заморозки.



Во второй половине недели атмосферное давление понизится, облачность усилится, местами пройдут небольшие дожди. С северо-восточным ветром в Латвию придет более холодный воздух — в конце недели дневная температура не превысит +10..+15 градусов.