Даугавпилсская городская дума объявила о выдвижении претендентов на ,,Награду года - 2017”.

Ирена Михайлова – лауреат ,,Наградa года - 2016”в номинации ОБРАЗОВАНИЕ.

Она – учёная – физик. Работает в новом лабораторном корпусе естественных и инженерных наук ДУ – одном из самых современных учебных и научных зданий в Балтии с уникальным оборудованием.

После получения ,,НАГРАДЫ ГОДА” прошло время.

9 – го июня Ирена Михайлова защитила диссертацию, которую высоко оценила мировая научная общественность.

Ирена работает в одном из самых современных учебных и исследовательских корпусов Латвии. Здесь получают знания настоящие и будущие студенты – физики, химики, биологи. Работают институты и исследовательские центры, лаборатории. Работы – непочатый край.

Кандидатов на ,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.

Вся необходимая информация на портале daugavpils.lv.