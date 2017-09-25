Завершился конкурс на должность руководителя Социальной службы. 21 сентября оценочная комиссия, в составе трех человек - Хелены Солдатенок, Жанны Кобзевой и Анны Кокиной - провела заседание, в результате которого был определен главный кандидат на должность руководителя Социальной службы.

Во второй тур конкурса на вакантную должность прошли четыре претендента: Диана Вуцане, Андрис Кисис, Нонна Якубовская и Элита Кузьмина.



Все претенденты были приглашены на интервью. Как гласит протокол заседания, Диана Вуцане на интервью не пришла. После собеседования с тремя оставшимися претендентами, члены оценочной комиссии единогласно остановились на кандидатуре Нонны Якубовской, которая на данный момент является исполняющей обязанности руководителя Социальной службы Даугавпилса.



В четверг, 28 сентября, на заседании Даугавпилсской думы депутатами будет рассмотрен вопрос об утверждении Нонны Якубовской на должность руководителя Соцслужбы.



Нонна Якубовская имеет большой опыт работы в социальной сфере. На муниципальных выборах 2017 года она баллотировалась в Даугавпилсскую думу от списка "MŪSU PARTIJA".