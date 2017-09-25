Официальный отопительный сезон в Латвии длится с 1 ноября до 1 марта. И это время, когда у пожарных возникает больше всего работы из-за неправильно разожженных печей. Чтобы избежать несчастья, не разрушить жилье и уберечь жизни, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает заблаговременно прочистить дымоходы и печи.

Данные дежурной службы ГПСС свидетельствуют, что ежегодно с наступлением холодов возрастает число пожаров, вызванных неправильным обращением с печами. Представитель ГПСС Инта Палкавниеце говорит, что пожары возникают из-за не прочищенных дымоходов или повреждения системы отопления.



Не менее печальна и статистика: в прошлом году в пожарах из-за проблем с отопительными системами погибли 20 человек, а пострадали еще 30. Уничтожены 80 зданий. В этом году по такой причине погибли 8 человек, пострадали 50, а уничтожены – 60 зданий.



Пожары, в которых человек может пострадать или даже погибнуть, можно предотвратить. Ля этого нужно чистить дымоходы и проверять, готовы ли к работе печи. В этом году ГПСС выезжала уже на 500 пожаров, связанных с засорившимися дымоходами.



Помочь в подготовке к отопительному сезону может сертифицированный трубочист. Однако, говорит Палкавниеце, домовладельцы могут выполнить эти работы и сами – если, конечно, знают как это делать.



ГПСС напоминает, что официальный отопительный сезон начинается 1 ноября, а к этому сроку трубы должны быть очищены от сажи. А если используется твердое топливо, то дымоход надо чистить чаще – хотя бы раз во время отопительного сезона.