21 сентября депутаты Даугавпивпилсской думы на Финансовом комитете рассмотрели вопрос об изменениях в обязывающих правилах Думы относительно ограничения дебатов во время заседаний.

Данная инициатива была предложена новым руководством города и была поддержана всей коалицией. Если на заседании Думы 28 сентября решение будет принято, впредь по инициативе половины депутатов, присутствующих на заседании, дебаты по любому из вопросов будут прекращены.



В ходе заседания Финансового комитета депутат от Латгальской партии Айвар Брокс выступил с инициативой сократить количество задаваемых вопросов, а также лимитировать время на вопрос до одной минуты.



Данная инициатива руководства города, поддержанная депутатами коалиции, с большей долей вероятности направлена против депутатов оппозиции, в частности, против Андрея Элксниньша, который на всех заседаниях очень активен в обсуждениях вынесенных на рассмотрение решений.



Комментируя проект решения, Андрей Элскниньш сказал следующее:

- К сожалению, концепция нового руководства города направлена на то, чтобы запретить дебатировать, запрещать задавать вопросы. Такое сейчас происходит. В моем понимании - это признак слабости, потому что только сильный, уверенный в себе политик может противостоять аргументам и вопросам другого политика. Если они не способны это делать, то они принимают правила как это ограничить. Но, чем выше они строят забор вокруг меня и наших депутатов, они по-настоящему строят забор вокруг людей, вокруг наших жителей, - сказал Андрей Элксниньш.



Окончательное решение по вопросу ограничения дебатов будет принято на заседании Думы 28 сентября.