Спидвейный сезон в Даугавпилсе закончен. Руководство клуба подводит итог.

Закончился ещё один спидвейный сезон в Даугавпилсе. Сезон надежд, ярких достижений и в тоже время упущенных возможностей.



Мы вписали новые страницы в историю нашего спидвея в Вастервике, Лешно и Кросно. Но в тоже время, оказавшись в середине сезона "между небом и землей" упустили возможность третий год подряд быть в финале Найс лиги и в финале юниорского командного чемпионата Польши.



С одной стороны мы можем радоваться нашими достижениями и тому, что сделали ещё один шаг вперёд, с другой стороны давит и угнетает ситуация вокруг клуба и спидвея. Мы прожили сезон лжи, оскорблений и лицемерия. На сердце останется большой шрам. У нас отличная команда, хороший коллектив , перспективная молодёжь, но до сих пор неопределенность с будущим.



В любом случае, хотим поблагодарить за этот сложный сезон наших партнёров, преданных болельщиков, наших гонщиков, их родителей и семьи! Есть ещё много нереализованных идей, задумок, желаний и поэтому хочется верить, что наш спидвей ждёт светлое будущее и развитие. В заключении хочется пожелать удачи Жене Костыгову в Пардубице, нашей паре в Лониго и Анджею в Люблине! Надеемся, что последние гонки сезона подарят нам очередные минуты радости и гордости за наших ребят и город!



Руководство спидвейного клуба «Локомотив»