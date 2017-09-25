24 сентября в Даугавпилсе прошел последний этап соревнований “Самый сильный город Латвии 2017». В жиме штанги лежа даугавпилсские участники в общей сложности одолели 233 950 кг, завоевав таким образом 2 место в общем зачете городов Латвии. Первое место у Бауски – 277 200 кг, третье – у Екабпилса – 223 740 кг.

В Даугавпилсе свои силы проверили 174 участника. Из них – 28 дам, 31 юноша до 18 лет и 115 мужчин. Для женщин и кадетов вес штанги составил 20 кг, для мужчин – 50. В группе мужчин первое место у Дмитрия Петрыкина (97 раз), второе место у Артёма Петрыкина (75 раз), третье занял Андрей Шаповал, который повторил результат Артёма Петрыкина, но принимая во внимание стартовый номер, получил только бронзу. Ну а рекорд этого года 240 раз поставил представитель Сигулды Улдис Великс.

У женщин 1 место досталось Юлии Сиротиной (92 раза), Людмила Самойлова – на 2 месте (90 раз) и бронза у Татьяны Шпаковой (84 раза). Рекорд среди женщин – 340 раз у Дагнии Далибо из Лудзы.