C 21 по 24 сентября в Калининграде прошёл международный турнир по боксу «Кубок Калининграда 2017». На турнире участвовали сильнейшие боксёры Латвии, Калининграда, Польши, Литвы и Калининградской области в возрастных группах 2004-2003г.р., 2002-2001г.р. На ринг выходили мастера кожаной перчатки, каждый из которых чемпион страны, области или города в своём весе. Честь Даугавпилса в составе сборной Латвии отправились защищать боксёры из ДЮСШ.

В весовой категории до 40 кг. Никита Элксниньш 2003г.р. (11 ср.шк.) в финальном бою встретился с представителем сборной Калининграда (Шамиль Алиев), с полной уверенностью одержал победу и принёс в копилку золотую медаль.

В весовой категории до 48 кг. Глеб Шылин 2004г.р. (15 ср.шк.) в полуфинальном бою встретился с представителем сборной Калининграда (Данил Филатов) и поиграв с противником, одержал победу, прошёл в финал соревнований. В финале также встретился с представителем Калининграда (Матвей Смирнов) и в равном бою решение судей было не в нашу пользу, в итоге серебряная медаль.

В весовой категории до 60кг. Кирилл Кожуховский 2002г.р. (10 ср.шк.) в финале соревнований встретился с представителем сборной Калининграда (Иван Спиридонов) бой сложился сложный, но один удар в третьем раунде сыграл ключевую роль. Соперник оказался на полу ринга, а золотая медаль на шея нашего спортсмена.

В весовой категории до 66кг. Илья Шмаков 2001г.р. в полуфинальном бою встретился с представителем сборной Литвы (Эдвинас Григола) одержав результативную победу, прошёл в финал соревнований. В финале встретился с представителем сборной Польши (Адриан Круковски ) в тяжёлом бою одержал победу, тем самым принёс золотую медаль в копилку нашей сборной.



Тренер Владислав Соколов « Участвовать в этом турнире не только даёт ребятам опыт и практику на международном ринге, но и тренерам дружеские связи между городами и странами. На тренерском собрании было решено возобновить ежегодно проводить матчевую встречу Латвия-Калининград -Литва . Первая встреча запланирована в ноябре 2017.г.».



Сейчас сборная Даугавпилса усиленно готовится к первенству Латвии, среди школьников (2003-2004г.р. и 2005-2006г.р.), который пройдёт 7-8 октября в Риге.

Главные старты у молодёжной сборной U-19 - это чемпионат Европы 20-29 октябре в Турции. В составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ДЮСШ.