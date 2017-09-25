Возможно, 10 граждан стран СНГ и Азии в Латгалии пытались получить необходимую категорию владения госязыком за деньги. Случай расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), сообщает программа De facto Латвийского телевидения.

Претендент на постоянный вид на жительство в Латвии должен представить удостоверение о том, что он владеет латышским на базовом уровне. Знания нужно доказать на экзамене, однако у следователей есть подозрения — что этим гражданам третьих стран незаконно помогали несколько учительниц латышского и теперь уже бывшая секретарь даугавпилсской комиссии по проверке владения госязыком при Государственном центре содержания образования (ГЦСО).



«Существуют подозрения, что удельный вес сдаваемых именно в этом регионе [в Даугавпилсе] экзаменов был таким [высоким], возможно, потому, что там была возможность все устроить таким вот образом. Но это только подозрения, я никаких утверждений не делаю», — заявил De facto начальник KNAB Екаб Страуме.



Обобщенная статистика ГЦСО показывает, что в прошлом году более четверти претендентов на языковые удостоверения пытались получить их в Латгалии, и из них более 750 — в Даугавпилсе. Чаще всего удостоврения были нужны для работы, однако 8% случаев были связаны с желанием получить постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕС.



В Даугавпилсе такие экзамены не реже раза в месяц устраивались в здании, принадлежащему литовскому обществу на ул. Театра, 8. ГЦСО здесь на время экзаменов арендовал помещения — на несколько часов в месяц. Такая проверка проходила две недели назад, на выходных, когда внезапно на экзамен явились нежданные гости — оперативники KNAB с подкреплением в лице пограничников.



Задержания производились и в субботу, и в воскресенье, и число причастных лиц — внушительное. «Действительно, были задержанные, которые эти противоправные блага давали, и те, кто, возможно, был посредником и соучастником, и те, кто должен был принять решение — своего рода должностные лица с точки зрения сдачи этого экзамена по госязыку. Фактически задержаны 15 человек, 10 из них — граждане других стран, третьих стран, остальные — резиденты Латвии», — рассказал De facto Страуме.



Четверо из иностранцев — граждане России, однако среди задержанных и граждане других государств СНГ, и некоторых стран Азии. KNAB считает, что их целью было получение постоянных видов на жительство в Латвии, которые дают право свободного перемещения по ЕС. И «блага», полученные членами комиссии, в данном случае не были цветы, конфеты или алкоголь, подчеркнул Страуме: «Это деньги, и деньги, довольно-таки значительные, чтобы воспринять их как взятку или противоправно полученное благо».



В начале минувшей недели ГЦСО сообщил, что KNAB затребовал документы о трех бывших внештатных сотрудниках проверочной комиссии. Однако позднее оказалось, что на момент начала уголовного процесса у них были договорные отношения с Центром. Членов комиссии ГЦСО отбирает в ходе процедуры закупки. Последняя закупка проводилась в начале 2016 года — на 2 годы были отобраны 24 проверяющих. С секретарем проверочной комиссии в Даугавпилсе на протяжении нескольких лет заключался отдельный договор. Сейчас ГЦСО извещает, что впредь проверка знания госязыка в Латгалии будет проводиться только в Резекне.



«Организуемые нами проверки в Даугавпилсе больше не проходят — до тех пор, пока не найдем людей», — подтвердила De facto представитель ГЦСО Алисе Берзиня. Последняя проверка в Даугавпилсе прошла 9 сентября, в день, когда KNAB произвел задержания. На вопрос о том, ушла ли секретарь комиссии с работы и связан ли уход с уголовным процессом, представитель ГЦСО ответила: «Да, эта секретарь была одним из людей, с кем были прекращены договорные отношения».



ГЦСО расторг договоры и с двумя экзаменаторами, однако ни их, ни секретаря имена не раскрывает. Однако De facto удалось выяснить, что одним из оказавшихся в статусе подозреваемых лиц может быть учительница Центральной школы Даугавпилса Даце Айзпуриете. На ее рабочее место на прошлой неделе пришло письмо от следователей, подтверждавших, что ее отсутствие ее на работе в понедельник (после задержаний) оправданно. Сама Айзпуриете в СМС-сообщении уведомила De facto, что комментариев не даст, чтобы не мешать следствию.



Учительницы латышского Стопиньской основной школы Илзе Демченко среди экспертов ГЦСО нет. Однако и к ей установлен статус подозреваемой в начатом KNAB уголовном процессе. Ее адвокат подтвердила De facto, что к Демченко применен запрет на встречи к конкретными лицами и инкриминируется участие в схеме. Со следствием Демченко сотрудничает и показания дает.



Экзамен на категорию А2, дающую право претендовать на постоянный вид на жительство, совсем несложный, считает глава отдела проверки знаний госязыка ГЦСО Анта Лазарева: «Требования к А2 — не чрезмерные. Человек должен, главным образом, быть в состоянии предоставить информацию о себе, о своих близких и друзьях дать короткую информацию. Например, он должен мочь написать короткие личное письмо. Это не слишком большие требования».



Лазарева признает, что произошедшее бросает тень на всех остальных экзаменаторов, и на ГЦСО как на учреждение. Видеосъемка во время экзамена не проводится, однако Лазарева говорит, что не понимает, как члены комиссии могут повлиять на результат: письменная часть проверяется централизованно, а устная сохраняется на аудиозаписи, которую можно затем прослушать.



Однако способ обойти эти меры был очень простым, следует из пояснения начальника KNAB Страуме: «Упомяну один механизм. Это использование подложных документов, когда на экзамен приходит другой человек». Как такие самозванцы могли остаться незамеченными комиссией, шеф KNAB не комментирует.



Не исключено, что продажа удостоверений о владении госязыком происходила и раньше, поэтому о рисках информирована и Полиция безопасности, говорит Страуме: «Это комплексный вопрос. Бюро хотело привлечь внимание [ПБ] скорее потому, что это в известном смысле и угроза государственной безопасности. Сразу же после того, как были закончены следственные действия и получена исчерпывающая информация о произошедшем, о том, что эти преступные деяния, возможно, имели место, было проинформировано и ответственное учреждение государственной безопасности».



В данный момент уголовный процесс начат сразу по нескольким статьям Уголовного закона. Статьи о незаконном получении и передаче благ в делах KNAB фигурируют довольно часто. По-другому обстоит дело с включенной несколько лет назад в закон нормой о «незаконном предоставлении возможности законно получить право пребывания в Латвийской Республике». В случаях, когда эти действия совершались группой, в корыстных целях или в пользу нескольких лиц, закон устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



Параллельно с расследованием KNAB Государственный центр содержания образования начал свою ведомственную проверку — чтобы оценить действия должностных лиц и уменьшить в будущем коррупционные риски. Ее планируется закончить через две недели.