В начале новой недели в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Утром в понедельник температура воздуха составит +5..+10 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +15..+20 градусов. По всей стране будет солнечно, без осадков.



В Даугавпилсе сегодня ожидается также теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +18 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью до 3 м/с.