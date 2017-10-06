7 октября в 12.00 в Латвии и в других странах мира одновременно пройдет диктант по латышскому языку. Уже третий год подряд все желающие могут проверить свою грамотность.

Для того, чтобы принять участие в диктанте в одном из 7 городов Латвии - Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Даугавпилсе, Екабпилсе или Резекне, необходимо зарегистрироваться заранее на сайте www.raksti.org.



Цель данной инициативы - развитие письменной грамотности, а также воспитание уважения к родному языку и создание более тесной связи с латышами, живущими за границей.



Участие во всеобщем диктанте - добровольное и бесплатное мероприятие.