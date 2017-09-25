Смена власти в Даугавпилсе едва ли кого-то в городе оставила равнодушным: одни были рады, другие разочарованы, третьи - возмущены... Чего ждут горожане от нагрянувших нежданно перемен и нового руководства города?
Как оказалось, большинство жителей (87%) от нового руководства и коалиции не ждут уже ничего и надеются только на себя. На меньшее количество интриг и политических скандалов рассчитывают 3% респондентов, на активную работу руководства города по благоустройству - 4% и на увеличение количества рабочих мест -6% опрошенных.
Разочарование горожан сменой власти очевидно. Подорвана и вера в то, что горожане могут как-то влиять на жизнь родного города, а также в необходимость проведения муниципальных выборов, о чем неоднократно наши читатели упоминали в своих высказываниях и комментариях.
Разочарование горожан сменой власти очевидно. Подорвана и вера в то, что горожане могут как-то влиять на жизнь родного города, а также в необходимость проведения муниципальных выборов, о чем неоднократно наши читатели упоминали в своих высказываниях и комментариях.
А вот 87% жителей на следующих выборах, нужно думать за кого голосовать.
Это простая истина и не нужно себе забивать головы слушанием различных обещаний, разных партий и партиек, состоящих из тех, кем недовольны вот эти самые 87% процентов.
Не надо голосовать за воров и жуликов, вычёркивайте из списков тех кто вас двинчане нещадно грабил все эти годы и продолжает своё гнусное дело сейчас.
Думайте и делайте правильный выбор и недовольных, я уверяю вас, станет в разы меньше.
Melko, melko..
On sposobstvuet ottoku samih chjetkih pacanov i pacanok iz Daugavpilsa!
T.e.- on vrag gosudarstva. Bez bazara.
Ne prosshju. Luchshe b on povesilsja.
Chem bistreee.
Melko, melko..
On sposobstvuet ottoku samih chjetkih pacanov i pacanok iz Daugavpilsa!
T.e.- on vrag gosudarstva. Bez bazara.
Ne prosshju. Luchshe b on povesilsja.
Chem bistreee.
Кто то орал в рожу плюну, другие добавляли я за тобой в очереди.
Потом когда пришло время в рожу плевать все диванные бойцы своё же гавно сьели, рты не открыв.
Ты не простишь как? Повонючей бзданёшь в туалете, а потом тут напишешь я Эйгима обосрал, когда на самом деле сам обосрался.
Население нашего города в большинстве своём слабаки, даже за свои слова не отвечают. Вы все хуже Эйгима в разы, он хоть что то делает в отличие от вас пиз-да-болов!
Ваша участь здесь свои высеры писать, клоуны. Как раком стояли так и продолжите, и вазелин не понадобится жопа уже привыкла. Главное не прощайте ни в коем случае и продолжайте писать, говорить, причитать, пока вас будут пороть, драть и трахать...
Divannij specnaz?