Смена власти в Даугавпилсе едва ли кого-то в городе оставила равнодушным: одни были рады, другие разочарованы, третьи - возмущены... Чего ждут горожане от нагрянувших нежданно перемен и нового руководства города?

Как оказалось, большинство жителей (87%) от нового руководства и коалиции не ждут уже ничего и надеются только на себя. На меньшее количество интриг и политических скандалов рассчитывают 3% респондентов, на активную работу руководства города по благоустройству - 4% и на увеличение количества рабочих мест -6% опрошенных.



Разочарование горожан сменой власти очевидно. Подорвана и вера в то, что горожане могут как-то влиять на жизнь родного города, а также в необходимость проведения муниципальных выборов, о чем неоднократно наши читатели упоминали в своих высказываниях и комментариях.