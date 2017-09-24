Погодные условия в ближайшую неделю будут способствовать окрашиванию листьев, особенно в восточной части страны, и золотая осень в этом году может быть особенно яркой, свидетельствуют прогнозы.

По данным «AccuWeather», на осеннюю окраску листьев влияют такие разные факторы, а больше всего - продолжительность солнечного света и температура воздуха.



Солнечная погода и холодные ночи способствуют появлению желтого и красного цветов. Желтый и оранжевый цвета связаны с распадом хлорофилла, а красный - с количеством углеводов в конце вегетативного периода, чему способствуют дождливая погода и влажная почва в конце лета. Образование красного пигмента приостанавливается из-за ранних осенних заморозков.



Кульминация золотой осени приходится на октябрь.