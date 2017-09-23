В преддверии Чемпионата Латвии по олимпийскому каратэ ,который впервые состоится в Даугавпилсе 24 сентября 2017 в Олимпийском центре, мы встретились с соорганизатором Чемпионата ,- президентом SOCHIN каратэ клуб Сергеем Иванько ( 4 дан).

Сергей, трудно было «привести» в город такого уровня чемпионат?



Довольно сложно. Как правило Чемпионат Латвии всегда проходил в Риге. Один раз состоялся в Мадоне и Валмиере. Но соревнования были не полные. В Даугавпилсе впервые будут выступать все возрастные категории от 8 до 35 лет и старше. Президент Федерации Леонид Васильев ,учитывая, что SOCHIN является одним из успешных клубов Латвии и имеет большой опыт проведения соревнований, поручил провести Чемпионат Латвии. Я не отказался. Для города это замечательно.



Вы ведь организовали Чемпионат Европы в Даугавпилсе?



Да,Федерация каратэ JKA Latvia,где я вице-президент, выиграла тогда конкурс на проведение чемпионата в Даугавпилсе и совместно с Федерацией S.K.D.U.N ( Shotokan Karate -Do United Nation) при поддержке Думы Даугавпилса провела Чемпионат Европы по каратэ шотокан. 860 участников из почти всех стран Европы.



Как вы думаете, на этом Чемпионате Латвии будет много участников ?



Чемпионат Латвии - рейтинговый. Необходим для зачисления в сборную Латвии. 1-е и 2-е номера, заработав баллы и на других зачетных турнирах (Grand Prix Юрмала ,Польша и т. д.), отбираются в сборную Латвии. Оттого уже - 300 участников со всех уголков Латвии.



Все ли клубы Латвии представлены?



Да. Всего 25 клубов. Не заявился только один клуб - LFSKA (А.Комар).



Это странно ..Сложно попасть в сборную Латвии?



Нет. Сложнее достать финансирование для поездки. ЧМ например будет проходить на Тенерифе, Испания. У нас таких денег нет.



А спортсмены в сборную есть ?



конечно. Есть очень талантливые. В сборную нас приглашали не раз. Планируем поехать на Чемпионат Европы WKF,который состоится в Сочи в феврале 2018.



Насколько велики шансы на победу?



Сложно сказать. В 5-ку попасть - хороший результат .У Латвии лучшее достижение на ЧЕ - 1 место, К.Калниньш. На Мире он же - 3 место в свое время. На Мире вообще нереально занять призовые места.



Это так сложно ?



Да. Огромная конкуренция. Южные народы как правило. На данный момент бронза на ЧЕ - верх мечтаний. В этом году SOCHIN был на престижном турнире Таллиннский Бульдог. Денис Куранов занял 3 место. Скандинавы и москвичи очень сильные, что уж говорить о ЧЕ. Но мы работаем в плане победы.



После Чемпионата Латвии какие у вас следующие соревнования?



6,7,8 октября в Венгрии, Егер состоится 25 Чемпионат Мира по каратэ шотокан (S.K.D.U.N). Частично нам помогает Дума,за что большое спасибо.



Поясните для тех наших читателей, кто не очень разбирается, чем отличается ЧМ по WKF (олимпийский) от ЧМ по шотокан ?



В Олимпийской организации каратэ представлены 4 вида(стиля) традиционного каратэ. Шотокан (основной и самый массовый) — Годзю-рю,-Шито-рю,-Вадо-рю. Мы выступаем по одному из них - шотокан. Правила почти такие же. Заработать победу нужно быстрее. Техника ударов жестче. В поединках достаточно заработать 2 балла, вместо 8 по WKF. Также сильная конкуренция. Кроме того Федерация S.K.D.U.N (президент Аурел Патру) заключила договор о сотрудничестве и поддержке с олимпийской организацией WKF (президент Антонио Эспинос). Это очень важно. В S.K.D.U.N - 83 страны . Это также важно.



Теперь все понятно. Мы слышали приятную новость. Вас можно поздравить с тем, что Ваш ученик сдал на черный пояс?



Да. Спасибо. Сергей Кудлис в мае в Клайпеде сдал экзамен серьезному мастеру Садасшиге Като. У Като очень серьезные требования, трудновыполнимые, каверзные, может потребовать не экзаменационную технику. Также готовлюсь к экзамену на 5 дан. У меня в клубе еще два ученика готовятся к экзамену на черный пояс мастера. Это Денис Куранов и Алиса Иванько.



Алиса - ваша дочь? Чемпионка?



Да. К сожалению, учеба в школе на 1 месте. Она старается..Медалей у нее много.



Сергей вы сами давно занимаетесь каратэ. Как Вы пришли в этот вид спорта?



Мне повезло,что по призыву в армию я попал в элитные войска, где изучали рукопашный бой с элементами каратэ. Первый инструктор - л-нт Сергей Каток. Окончив учебку, служил в 8-м отделе ГРУ полевой шифровальщик .После армии занимался у Павла Антонова (Рига, Динамо).Во время учебы в Москве много у кого, даже ходил на тренировки к Тадеушу Касьянову, помнится в Измайловском Парке. В Даугавпилсе в 90-х поддерживал форму занимаясь самостоятельно в зале у Павла Крупенина ,а также с бойцами взвода полиции Генадия Калашникова. Затем у Андрея Комара. Затем создал свой клуб и сейчас получаю знания на семинарах у мастеров высшего класса (Отто,Като,Себа,Матюшевский)



Насколько успешен этот вид спорта в Даугавпилсе?



В городе три клуба каратэ. За других сказать не могу. Но SOCHIN выступает на 16-18 международных турнирах ежегодно. С широкой географией. SOCHIN также проводит 3 международных турнира в Даугавпилсе. Сотрудничаем с Даугавпилсской каратэ школой (Сергей Чапулис) и другими клубами, проводим хорошие соревнования. Помогает Дума. Спасибо им, но, конечно, хотелось бы большей помощи. Пока каратэ - в аутсайдерах. Талантов у нас много. Для меня и второго тренера Татьяны — счастье, это когда наши ученики стоят на пьедестале.