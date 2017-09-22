23 сентября в 12.30 в Даугавпилсской польской гимназии им. Ю. Пилсудского пройдет VII Польский диктант в Латвии.

Принять участие в нем может любой желающий - возраст не ограничен. Ежегодно свою грамотность в польском языке проверяют десятки школьников и взрослых людей из разных уголков нашей страны.



В этом году для участников диктанта предусмотрены дипломы и награды для победителей, обед, а также развлекательная программа.