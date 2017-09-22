24 сентября 2017 года (в 10.00) в Олимпийском центре Даугавпилса впервые в нашем городе состоится Чемпионат Латвии по олимпийскому каратэ. Участвуют все клубы и организации каратэ Латвии.

Впервые в Латвии Чемпионат проводится по всем возрастным категориям- от 8 лет до 35 и выше. Организаторами чемпионата являются Латвийская Федерация каратэ (президент Леонид Васильев 7 дан) и SOCHIN каратэ клуб (президент Сергей Иванько 4 дан), при поддержке Спортивного департамента Думы Даугавпилса. Судейство проводится судьями из Латвии и Эстонии имеющими международную категорию.

Вход - свободный.