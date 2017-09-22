Депутаты думы на прошедшем вчера заседании финансового комитета приняли решение о поправках к обязывающим правилам думы, которые касаются выплаты вознаграждений спортсменам.

Было решено выделять денежные награды за достижения на латвийских олимпийских играх, Молодежных олимпийских играх, что ранее не было предусмотрено. Одновременно с этим будет отменено ограничение для получения вознаграждений - если спортсмен успешно выступит на соревнованиях в течение года несколько раз, то деньги он получит за каждое достижение.



Окончательное решение по данному вопросу еще предстоит принять думе на заседании.