В четверг во многих странах Европейского союза (ЕС) пройдет кампания «День без смертей и тяжело раненых в дорожно-транспортных происшествиях». Латвийская полиция также активнее будет следить за ситуацией на дорогах, сказал Начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис в интервью Latvijas Radio.

«Полиция будет следить за использованием ремней безопасности и детских кресел. Особое внимание мы уделим уязвимым участникам дорожного движения — пешеходам и велосипедистам. Приближается осень, поэтому утром и вечером уже достаточно темно», — сказал Крапсис.



«Статистика, к сожалению, свидетельствует о том, что восемь из девяти погибших на дорогах в этом месяце — это уязвимые участники движения», — добавил полицейский.



Согласно статистическим данным Государственной полиции, по сравнению с предыдущими годами ситуация в Латвии постепенно улучшается. В этом году 91 человек погиб в результате дорожно-транспортных происшествий. За этот же период в прошлом году погибло 110 человек, а в 2015 — 121.



Кампания проводится уже второй год и организуется Европейской сетью дорожной полиции (TISPOL) в сотрудничестве с Европейской комиссией. Цель амбициозная — провести день без серьезно пострадавших и смертельных случаев в ДТП.