Даугавпилсская дума объявила конкурс на разработку проекта строительства трибун и установки модульных зданий возле футбольного поля на ул. Стадиона,1 в Даугавпилсе. Предположительная цена закупки составит 30 000 евро (без PVN).
При разработке проекта нужно будет предусмотреть перемещение столбов освещения, пешеходные дорожки к футбольному полю и к автостоянке, ограждение территории, трибуны для зрителей на 1500 человек, модульные здания контейнерного типа, а также все необходимые коммуникации. Планируется оборудовать 2 раздевалки на 25 человек с 5 душами, 3 туалетами и массажным помещением в каждой из них; 2 раздевалки на 25 человек с 2 душами, 1 туалетом; 1 раздевалку для судей на 10 человек с 3 душами и туалетом, 1 раздевалку для тренеров также на 10 человек с 3 душами и туалетом. Помимо этого будут оборудованы 3 туалета для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями, помещение кассы и охранника, помещение для хранения инвентаря и оборудования. Напротив зрительских трибун хотят построить платформу для съемок матчей, на которую одновременно можно установить и электронное табло результатов игр.
Свои предложения фирмы-претенденты могут подавать до 2 октября.
Свои предложения фирмы-претенденты могут подавать до 2 октября.
2. Почему на 1500 человек? На тот футбол ходит не более 20-30 человек, что-бы бухнуть без воплей жен.
3. Напишите сумму отката мэру-должнику.
Хватает для тренировок Эспланады. Для Чемп Латвии пусть Строитель пользуют.
Давайте ещё второй ледовый построим? Ой, мэр же поменялся )))
2. Почему на 1500 человек? На тот футбол ходит не более 20-30 человек, что-бы бухнуть без воплей жен.
3. Напишите сумму отката мэру-должнику.
ОБЩАКА! БЕЗ НИХ ! Вы есть---Букашка...
2. Почему на 1500 человек? На тот футбол ходит не более 20-30 человек, что-бы бухнуть без воплей жен.
3. Напишите сумму отката мэру-должнику.
и не мало. Вот когда "умрёт" последний комерцбанк . Город може ОЖИВЕТ как САКУРА!
2) в Ледус Халява -все билеты проданы на года..
3)а Олимпийский Центр, потому и Олимпийский ,что никто не прыгнул выше 1000/1кв.м.
4) Мэр лицо-ОФИЦИАЛЬНОЕ--можно и срок схлопотать не хилый...по УК ЛР, клевета..