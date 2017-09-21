Даугавпилсская дума (в лице Управления коммунального хозяйства) объявила конкурс на ремонт проездных дворов в городе.

Претенденты смогут подать свои предложения до 2 октября.



Отремонтировать планируется около 5000 кв.м. дворовой площади. Согласно технической спецификации, планируется уложить новый асфальт, установить бетонные бордюры, вырубить лишние кусты и деревья, заменить крышки люков и т.д. Срок исполнения работ - до 30 декабря 2017 года. Гарантия на работу должна составить 5 лет.