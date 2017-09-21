В краях, где в конце августа из-за ливней объявили чрезвычайное положение, сельхозсектор подсчитывает убытки. В данный момент главные вопросы, которые волнуют фермеров — осмотр полей, сушка зерна и получение компенсаций. Но глава Минземледелия пока не спешит называть сумму, сообщает LTV.

Служба поддержки села заявления об убытках от фермеров будет принимать до начала октября, за чем последует осмотр затопленных территорий.



У Артура Салениетиса — 55 га полей, засеянных зерновыми и гречей. В данный момент мокрая не только земля, но и само зерно — его влажность достигает 30%. После прошедших на этой неделе дождей ситуация усугубилась.



«Техника в основном на колесах, эти комбайны. Не едут вперед, застревают. В конце августа молотили, но в сентябре дожди испортили. Последний покос был 10 сентября, и после того эта сумасшедшая неделя все промочила до конца, прибила, вогнала в землю. Это в основном ячмень, и он не может долго держаться»,

— пояснил Салениетис.



Служба поддержки села уже получила заявления на компенсации за 22 тысячи га затопленных полей.



Компенсации рассчитают по средним статистическим данным, касающимся урожая прошлого года, добавят сумму за зерна, топливо и т. д. Заявления можно подавать до 2 октября. Министр земледелия Янис Дуклавс, 20 сентября осмотревший поля, указал только, что выделенное на возмещения госфинансирование вряд ли увеличится — а значит, чем больше фермеров подадут заявки, тем меньше будут выплаты.



«Пропорционально на каждого крестьянина будут меньше на гектар эти цифры. Тут ничего нельзя будет сделать, поскольку денег в бюджете будет столько, сколько будет»,

— указал он.



«Это решение Кабинета министров. Но эту цифру я определенно точно знаю, было бы глупо говорить, что я ничего не знаю. Но сказать вам я прямо сейчас не могу», — добавил министр.



Он признал, что государство не было готово к такой катастрофе — и затягивание с объявлением чрезвычайного положения свидетельствует, что в перспективе важно улучшить план действий, в том числе дать самоуправлениям больше свободы в принятии решений.



«Им стоило бы дать такие права, чтобы они могли сказать: сегодня такое несчастье произошло, и через четыре часа это положение объявлено. И все можно делать. Поскольку это чрезвычайное положение дает больше прав на то, что в нормальной жизни не позволено»,

— заявил Дуклавс.



Ожидается, что первые компенсации начнут выплачивать уже в середине октября, но фермеры предполагают, что с последствиями потопов придется бороться еще по меньшей мере пять лет.



Как сообщалось, вечером 24 августа в Латгале закончились ливни, во время которых за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. В результате пострадали несколько важных для региона автодорог, жилые дома и посевы сельхозкультур.



В пострадавших от дождя частях Латгалии, Видземе и Земгале не собрали овощи и зерновые на площади более 100 тысяч га



Размер убытков, понесенных крестьянами из-за сильных дождей, может исчисляться миллионами евро, поскольку пострадали несколько тысяч гектаров сельских угодий в Латгалии.