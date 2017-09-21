В 2017 году исполняется 15 лет Дневному центру “ Saskarsme ”. В то время, в 2002 году, он назывался «Дневной центр для пенсионеров и инвалидов». Сегодня это структурное подразделение Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба” обеспечивает социальные услуги высокого качества для различных категорий клиентов и реализует целый ряд программ социальной реабилитации. Цель Дневного центра - социальная реабилитация лиц разного возраста, лиц с инвалидностью, лиц с нарушениями умственного характера, уменьшение социальной изоляции представителей групп риска, предоставление знаний и навыков, обучающие процессы, которые предоставляет клиенту возможность интегрироваться в общество и повысить самооценку.
Дневной центр “ Saskarsme ” обеспечивает:
• консультативную поддержку социальных работников и других специалистов;
• возможности проведения свободного времени;
• возможности для клиентов участвовать в различных мотивационных и социальных реабилитационных программах;
• возможности для клиентов участия в общественной деятельности и других занятиях в группах;
• возможности для клиентов, посещать культурные и спортивные мероприятия;
• возможности для клиентов участия в других видах совместной деятельности.
Клиенты Дневного центра “ Saskarsme ”:
• лица пенсионного возраста;
• семьи с детьми;
• лица с инвалидностью;
• лица, после тяжелой, длительной болезни;
• безработные.
С 25 до 29 сентября в дневном центре “ Saskarsme ” на ул. Лиепаяс 4 пройдет цикл мероприятий, посвященный 15-летию создания Центра.
25 сентября. День выставок работ кружков
13.00 Выставки кружков:
• ”Плетение из бисера”. Рук. С. Лиелбарде (14. каб.)
• ”Декупаж” . Рук E. Картавенкова (14. каб.)
• “Цвет”. Рук. В.Воротникова (14. каб.)
• ”Садоводы” Рук. Е.Микуцка (15. каб.)
• ”Выставка кукол” Автор В. Нипан (15 .каб.)
• ”Умелая хозяюшка” мастер-класс А. Овчарова (кафе)
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
26 сентября. День поэзии и искусства
В 13.00, в актовом зале. Участники:
• A. Галлер
• Л.Вилюма
• Е. Коноплев
• A. Сазанкова
• Л.Чуксте
• Л. Матвеева
• Кружок “Диалог”, Рук. А. Tерехова
• Кружок “Человек. Искусство. Литература.” Рук. Л.Чуксте
• Выставки кружков: “Латгальский сюжеты” . Рук. М. Сафронова
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
27 сентября. День песни и танца
В 13.00, в актовом зале. Участники:
Солисты, дуэты и ансамбли:
• “Надежда” Рук. Л. Пракапавичиене
• “Дружба” Рук. И.Кралика
• “Иней” Рук. С. Алмакаев
• “Душа поет” Рук. Р.Вахрушева
• “Лира” Рук. А. Сивакова
Танцевальные группы: ”Улыбка” и “Мечта” . Рук. Т. Лапковска
Мини-театр “PENSIONĀRIŅŠ” . Рук. Л. Матвеева
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
28 сентября . День здоровья, возможностей проведения досуга, спорта
13.00
• ”Школа здоровья” Рук. Т. Лапковска, рук. психолог В. Гришина, муз. рук. И.Кралика, муз. сопровождение А. Сивакова
• ”Грация” (гимнастика) Рук. В. Репко
В 14.00 Спортивные секции
• Соревнования по дартс общества Инвалидов Рук. Ф. Валтерс
• Бильярдные соревнования Рук. Р.Вилцане
В конференц-зале :
Семинар-тренинг “Как лечиться без лекарств” . Инструктор Л. Рыбкина
14.20 в Актовом зале
Лекция “Замки Латвии” Кружок путешественников. Рук. А. Mошанс.
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
29 сентября в 13.00 состоится заключительное праздничное мероприятие. Вход по пригласительным билетам.
• консультативную поддержку социальных работников и других специалистов;
• возможности проведения свободного времени;
• возможности для клиентов участвовать в различных мотивационных и социальных реабилитационных программах;
• возможности для клиентов участия в общественной деятельности и других занятиях в группах;
• возможности для клиентов, посещать культурные и спортивные мероприятия;
• возможности для клиентов участия в других видах совместной деятельности.
Клиенты Дневного центра “ Saskarsme ”:
• лица пенсионного возраста;
• семьи с детьми;
• лица с инвалидностью;
• лица, после тяжелой, длительной болезни;
• безработные.
С 25 до 29 сентября в дневном центре “ Saskarsme ” на ул. Лиепаяс 4 пройдет цикл мероприятий, посвященный 15-летию создания Центра.
25 сентября. День выставок работ кружков
13.00 Выставки кружков:
• ”Плетение из бисера”. Рук. С. Лиелбарде (14. каб.)
• ”Декупаж” . Рук E. Картавенкова (14. каб.)
• “Цвет”. Рук. В.Воротникова (14. каб.)
• ”Садоводы” Рук. Е.Микуцка (15. каб.)
• ”Выставка кукол” Автор В. Нипан (15 .каб.)
• ”Умелая хозяюшка” мастер-класс А. Овчарова (кафе)
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
26 сентября. День поэзии и искусства
В 13.00, в актовом зале. Участники:
• A. Галлер
• Л.Вилюма
• Е. Коноплев
• A. Сазанкова
• Л.Чуксте
• Л. Матвеева
• Кружок “Диалог”, Рук. А. Tерехова
• Кружок “Человек. Искусство. Литература.” Рук. Л.Чуксте
• Выставки кружков: “Латгальский сюжеты” . Рук. М. Сафронова
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
27 сентября. День песни и танца
В 13.00, в актовом зале. Участники:
Солисты, дуэты и ансамбли:
• “Надежда” Рук. Л. Пракапавичиене
• “Дружба” Рук. И.Кралика
• “Иней” Рук. С. Алмакаев
• “Душа поет” Рук. Р.Вахрушева
• “Лира” Рук. А. Сивакова
Танцевальные группы: ”Улыбка” и “Мечта” . Рук. Т. Лапковска
Мини-театр “PENSIONĀRIŅŠ” . Рук. Л. Матвеева
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
28 сентября . День здоровья, возможностей проведения досуга, спорта
13.00
• ”Школа здоровья” Рук. Т. Лапковска, рук. психолог В. Гришина, муз. рук. И.Кралика, муз. сопровождение А. Сивакова
• ”Грация” (гимнастика) Рук. В. Репко
В 14.00 Спортивные секции
• Соревнования по дартс общества Инвалидов Рук. Ф. Валтерс
• Бильярдные соревнования Рук. Р.Вилцане
В конференц-зале :
Семинар-тренинг “Как лечиться без лекарств” . Инструктор Л. Рыбкина
14.20 в Актовом зале
Лекция “Замки Латвии” Кружок путешественников. Рук. А. Mошанс.
В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий
29 сентября в 13.00 состоится заключительное праздничное мероприятие. Вход по пригласительным билетам.