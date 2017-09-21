В 2017 году исполняется 15 лет Дневному центру “ Saskarsme ”. В то время, в 2002 году, он назывался «Дневной центр для пенсионеров и инвалидов». Сегодня это структурное подразделение Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления “Социальная служба” обеспечивает социальные услуги высокого качества для различных категорий клиентов и реализует целый ряд программ социальной реабилитации. Цель Дневного центра - социальная реабилитация лиц разного возраста, лиц с инвалидностью, лиц с нарушениями умственного характера, уменьшение социальной изоляции представителей групп риска, предоставление знаний и навыков, обучающие процессы, которые предоставляет клиенту возможность интегрироваться в общество и повысить самооценку.

Дневной центр “ Saskarsme ” обеспечивает:



• консультативную поддержку социальных работников и других специалистов;



• возможности проведения свободного времени;



• возможности для клиентов участвовать в различных мотивационных и социальных реабилитационных программах;



• возможности для клиентов участия в общественной деятельности и других занятиях в группах;



• возможности для клиентов, посещать культурные и спортивные мероприятия;



• возможности для клиентов участия в других видах совместной деятельности.



Клиенты Дневного центра “ Saskarsme ”:



• лица пенсионного возраста;



• семьи с детьми;



• лица с инвалидностью;



• лица, после тяжелой, длительной болезни;



• безработные.



С 25 до 29 сентября в дневном центре “ Saskarsme ” на ул. Лиепаяс 4 пройдет цикл мероприятий, посвященный 15-летию создания Центра.



25 сентября. День выставок работ кружков



13.00 Выставки кружков:



• ”Плетение из бисера”. Рук. С. Лиелбарде (14. каб.)



• ”Декупаж” . Рук E. Картавенкова (14. каб.)



• “Цвет”. Рук. В.Воротникова (14. каб.)



• ”Садоводы” Рук. Е.Микуцка (15. каб.)



• ”Выставка кукол” Автор В. Нипан (15 .каб.)



• ”Умелая хозяюшка” мастер-класс А. Овчарова (кафе)



В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий



26 сентября. День поэзии и искусства



В 13.00, в актовом зале. Участники:



• A. Галлер



• Л.Вилюма



• Е. Коноплев



• A. Сазанкова



• Л.Чуксте



• Л. Матвеева



• Кружок “Диалог”, Рук. А. Tерехова



• Кружок “Человек. Искусство. Литература.” Рук. Л.Чуксте



• Выставки кружков: “Латгальский сюжеты” . Рук. М. Сафронова



В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий



27 сентября. День песни и танца



В 13.00, в актовом зале. Участники:



Солисты, дуэты и ансамбли:



• “Надежда” Рук. Л. Пракапавичиене



• “Дружба” Рук. И.Кралика



• “Иней” Рук. С. Алмакаев



• “Душа поет” Рук. Р.Вахрушева



• “Лира” Рук. А. Сивакова



Танцевальные группы: ”Улыбка” и “Мечта” . Рук. Т. Лапковска



Мини-театр “PENSIONĀRIŅŠ” . Рук. Л. Матвеева



В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий



28 сентября . День здоровья, возможностей проведения досуга, спорта



13.00



• ”Школа здоровья” Рук. Т. Лапковска, рук. психолог В. Гришина, муз. рук. И.Кралика, муз. сопровождение А. Сивакова



• ”Грация” (гимнастика) Рук. В. Репко



В 14.00 Спортивные секции



• Соревнования по дартс общества Инвалидов Рук. Ф. Валтерс



• Бильярдные соревнования Рук. Р.Вилцане



В конференц-зале :



Семинар-тренинг “Как лечиться без лекарств” . Инструктор Л. Рыбкина



14.20 в Актовом зале



Лекция “Замки Латвии” Кружок путешественников. Рук. А. Mошанс.



В 15:00 Подведение итогов дня для участников мероприятий



29 сентября в 13.00 состоится заключительное праздничное мероприятие. Вход по пригласительным билетам.