13 и 14 октября на сцену Даугавпилсского театра возвратится спектакль «Дамский рай». Мюзикл Раймонда Паулса стал отправной точкой для создания в Даугавпилсском театре нескольких музыкальных постановок, ставших неотъемлемой частью театрального репертуара. При этом «Дамский рай» - любимец зрителей, спектакль-долгожитель, спектакль-легенда.

Своими размышлениями о феномене этого спектакля делится режиссер и автор либретто Олег Шапошников: «Эта постановка фактически была первым моим соприкосновением с труппой Даугавпилсского театра, первым моим режиссерским опытом здесь. Поэтому можно сказать, что это был мой творческий день рождения. И всякий раз, когда я вижу на сцене «Дамский рай», я испытываю те же чувства, которые испытывает человек в свой день рождения. Спектакль – рассказ о любви, он ведется при помощи романтической и очень эмоциональной музыки Раймонда Паулса. Кажется, именно это более всего привлекает зрителя».



Стоит отметить, что благодаря «Дамскому раю» в театре была создана танцевальная труппа, которой с момента создания руководит Ирина Савельева.



«Мне «Дамский рай» дорог в первую очередь моим личным ростом. Я поняла, что могу делать то, о чем раньше никогда не задумывалась, могу и умею. Конечно, огромная ценность для меня – создание танцевальной труппы. Думаю, что успех «Дамского рая» таится в душах актеров, всей творческой команды. Мы все вкладывали душу, работая над постановкой, постоянно вдохновляли друг друга. Возможно, поэтому спектакль получил такой резонанс, хотя хочу отметить: работать с предельной самоотдачей над каждым спектаклем – стиль Даугавпилсского театра», - вспоминает Ирина Савельева.



В этом спектакле театр переносит зрителя в яркий мир Парижа 19 века. Путешествие становится возможным за счет оригинальной сценографии, эксклюзивных костюмов, пленительных голосов и, конечно же, музыки Раймонда Паулса.



В основе мюзикла лежит роман Эмиля Золя «Дамское счастье». Это рассказ о судьбе провинциальной девушки, которая в поисках счастья отправилась в столицу моды и любви – в Париж. Но за внешней романтикой и блеском красивых витрин скрываются ложь, лицемерие, жестокая конкуренция. Золя давно написал свою книгу, но актуальности она не потеряла. Именно поэтому творческая команда Даугавпилсского театра создала спектакль, не привязанный к какому-то конкретному времени; это история о человеческих страстях, любви и моде.



В мюзикле «Дамский рай» заняты известные артисты: музыку написал Раймонд Паулс, одну из главных ролей исполняет Илона Багеле, в главной мужской роли – солист литовской рок-группы Soul Stealer Иероним Милюс. Сценографы и художники по костюмам – Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде, хореограф – Ирина Савельева.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.