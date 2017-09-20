В конце 2016 года Владислав Боярун подал два иска в суд. Один - против городских порталов gorod.lv и nasha.lv, второй — персональный иск против ведущего программы "Игры Престолов" Александра Комарова.
Суть искового заявления Владислава Бояруна заключалась в следующем: в 2016 году ПЖКХ проводило конкурс на оказание охранных услуг. В нем с ценой в 30 000 евро победила фирма Alligator, к которой непосредственное отношение ранее имел Владислав Боярун. После публикации данной информации на порталах города, Владислав Боярун подал на СМИ в суд, утверждая, что данная информация не соответствует действительности, ведь еще в 2015 году Владислав Боярун вышел из состава правления этой фирмы.
Чуть позже в радиопередаче «Игры престолов» Александр Комаров прокомментировал данный иск словами о том, что фирма Alligator все-таки имеет отношение к депутату, и призвал Владислава Бояруна не обманывать жителей. Результатом стал еще один иск в суд, поданный Бояруном лично против Александра Комарова.
18 сентября Даугавпилсский суд вынес решение в пользу Александра Комарова, признав Владислава Бояруна проигравшим процесс. Все претензии г-на Бояруна — моральная компенсация в сумме 1 500 евро, отзыв информации, публичные извинения и погашение судебных издержек, были отклонены.
Александр Комаров поделился с редакцией портала Nasha.lv о своих впечатлениях после судебного процесса:
Чуть позже в радиопередаче «Игры престолов» Александр Комаров прокомментировал данный иск словами о том, что фирма Alligator все-таки имеет отношение к депутату, и призвал Владислава Бояруна не обманывать жителей. Результатом стал еще один иск в суд, поданный Бояруном лично против Александра Комарова.
18 сентября Даугавпилсский суд вынес решение в пользу Александра Комарова, признав Владислава Бояруна проигравшим процесс. Все претензии г-на Бояруна — моральная компенсация в сумме 1 500 евро, отзыв информации, публичные извинения и погашение судебных издержек, были отклонены.
Александр Комаров поделился с редакцией портала Nasha.lv о своих впечатлениях после судебного процесса:
- Заседание было долгим и непростым, но, в то же время, г-н Боярун сумел позабавить и судью, и всех присутствующих. Во-первых, на слушании дела в суде сразу возникла проблема - г-н Боярун не смог точно и конкретно сформулировать суть своей претензии. У него были вопросы к размещению информации на городских порталах, а также на сайте youtube. Ни ко одному из упомянутых платформ я не имею никакого отношения. Я — ведущий программы «Игры престолов», которую г-н Боярун даже в своем заявлении умудрился написать неправильно. В итоге, после долгих усилий, Владислав все-таки смог сформулировать свою претензию ко мне. Он обвинил меня в том, что в своей программе я сказал неправду о том, что ему принадлежали акции охранной компании «Alligator». Далее г-н Боярун и вовсе вошел в роль «униженного и оскорбленного», приписав мне виновность в его проблемах со здоровьем, его подорванный авторитет, и даже его провал на выборах в думу в июне 2017 года.
Хотя, я думаю, что причиной последнего все-таки стало решение суда о лишении г-на Бояруна депутатского мандата из-за незнания государственного языка. Но, видимо, г-н Боярун по привычке ищет виноватых во вне.
На суде я представлял себя сам, без помощи адвокатов и юристов. Я был уверен в своей правоте, поэтому «группа поддержки» мне была не нужна. Слушание проходило на латышском языке. С задачей защищать себя самостоятельно на госязыке я справился, а вот г-ну Бояруну это доставило кучу проблем. Чтобы истец мог понимать суть происходящего, для него был приглашен переводчик, который переводил каждое слово на заседании - речь самого Бояруна, мои слова, слова судьи... В итоге заседание растянулось на полтора часа.
Конечно, про это заседание можно много рассказывать — и как вспоминали Меркель, Трампа и Обаму, и как выяснилось, что в иске Боярун перепутал года своего участия в работе компании «Alligator» не в свою пользу, и то, что, по мнению г-на Бояруна, данные Lursoft не являются достоверным источником информации. Одним словом, суд получился веселым.
Выслушав обе стороны и оценив все показания, судья — г-н Сауш — вынес однозначное решение в мою пользу и отклонил иск Владислава Бояруна.
Я считаю, что решение суда - это маленькая победа для меня лично и для нашей программы в целом, потому что мы всегда говорили, что опираемся только на факты и на основе них формулируем свое мнение, - рассказал Александр Комаров.