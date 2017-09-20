Вопрос квартир самоуправления всегда в поле зрения руководства Даугавпилсской городской думы. Дом на ул. Гайсмас,7, принадлежащий самоуправлению – объект крупный: в нем 110 квартир, 3 подъезда, а общая площадь составляет около 8 тысяч квадратных метров. Дом долгое время стоит без жильцов и для того, чтобы его использовать по назначению требуется большая предварительная работа по реновации домовых коммуникаций.

Для проверки безопасности несущих конструкций депутатами было принято решение о заказе технической экспертизы. Подозрения вызвали незначительные трещины, происхождение которых необходимо было выяснить, чтобы адекватно и технологично продолжить работы на объекте. 19 сентября эксперт Латвийского союза инженеров-строителей приступил к своей работе.



Первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов удовлетворен ходом работ на Гайсмас, 7. Побывав на объекте он выразил надежду на то, что все работы пройдут согласно графику.



Дом на Гайсмас, 7 находится в хорошем техническом состоянии. Побывав там, создается впечатление, что приступать к косметической отделке помещений можно хоть завтра. Квартиры здесь с удобной и современной планировкой, просторными лоджиями из которых открывается прекрасный вид на сосновый лес. Нет сырости, следов плесени, неприятного запаха – ни в квартирах, ни в подвальных помещениях.



К сожалению, часть коммуникаций придётся заменить – поработали вандалы. Следы их деятельности видны в коммуникационных шахтах и подвале.



Отметим, что после ремонта муниципальные квартиры здесь получат многодетные и приемные семьи, а также специалисты, которых остро не хватает в Даугавпилсе.