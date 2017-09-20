В эту субботу, 23 сентября, в 11:00 в Даугавпилсе начнется Марафон аэробики. Мероприятие пройдет по адресу ул.Райня, 30, в спортивном зале Даугавпилсской средней школы №3.

Мероприятие организует общество Школа гимнастики "Гармония". Его цель — мотивировать всех жить физически активно.



Как обещают организаторы, у каждого участника марафона будет возможность в течение дня познакомиться с различными направлениями фитнеса, аэробики, танца.



Вход на мероприятие — свободный! Однако с собой надо захватить спортивную форму и обувь.





