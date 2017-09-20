У граждан Латвии появится возможность инициировать референдум в местных самоуправлениях. Авторы инициативы считают, что такой закон позволит жителям не только влиять на решения местных дум, но и даже распускать их.

Депутат Сейма Ромуалдс Ражукс считает: "Такой референдум дал бы возможность общественности скорректировать решения думы, когда они, по мнению большинства, противоправные.



Советник Латвийского союза самоуправлений Марис Пукис отмечает, что инициировать референдумы никогда не было запрещено. Однако они носили консультативный характер, то есть волеизъявление жителей власти могли не учитывать. В случае с законом о референдуме, принятое на нем решение обязательно для исполнения: «Была опасность дать народу возможность голосовать за вопросы, которые дума не имеет права сама решать. А если так, то пришлось и сужать круг вопросов, по которым можно инициировать референдум».



В итоге таких вопросов осталось четыре - стратегия долгосрочного планирования самоуправления, территориальное планирование, строительство публичных зданий и роспуск думы. Для того, чтобы инициировать референдум, по первым трем вопросам необходимо собрать не менее 15% голосов тех избирателей, которые участвовали в последних муниципальных выборах.



Если же вопрос коснется роспуска думы, то здесь понадобится голоса 30% избирателей, участвовавших в последних муниципальных выборах.



Напомним, что у даугавпилчан накопилась масса вопросов и претензий к работе местной думы, и призывы распустить ее звучат достаточно часто, а ввиду сложившейся политической ситуации в нашем городе, жители возмущены поведением политиков до предела. По прошествии 100 дней после выборов даугавпилсская дума может "похвастаться" только развалом коалиции, переворотом, сменой мэра и вице-мэров.