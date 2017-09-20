В должности председателя правления Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода утвержден Владимир Кононов. Об этом сообщает биржа "Nasdaq Riga".

На данный момент в правлении завода работают также Наталья Петрова, Гатис Камарутс и Казимир Стельмаченок.



Ранее республиканское информационное агентство сообщало о том, что в июне этого года завершилась проверка хозяйственной деятельности "Latvijas autoceļu uzturētāja". После этого В. Кононов отказался от должности председателя правления, однако председатель совета "Latvijas autoceļu uzturētāja" Улдис Рейманис тогда не мог сказать, связано ли решение В. Кононова с результатами проверки.



Также ранее сообщалось, что соответственно решению совета ЛРЗ в начале августа от должности был освобожден председатель правления Маргус Малс, а также член правления Владимир Кирсанов. Тогда же новым членом правления стал Стельмаченок.