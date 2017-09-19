В субботу 16 сентября в польском Кросно состоялась финальная гонка командного первенства Европы среди юниоров.

Сборная Латвии в плотной борьбе заняла третье место, что стало наивысшим достижением в истории латвийского спидвея. Гоночный день начался с проливного дождя, по этому тренировку пришлось отменить, трек был в жутком состоянии, но местные службы старались подготовить его изо всех сил. К началу гонки распогодилось, что предвещало интересную борьбу на треке. Ожидания оправдались.



С самого начала гонки лидерство захватили хозяева трека, польские спортсмены. Гонщики хорошо брали старты и уходили в отрыв. Немецкая сборная обозначила свою беспомощность, набрав лишь одно очков в первых двух сериях. От заезда к заеду улучшалась езда наших гонщиков. Пятый заезд выиграл Давис Курмис, а восьмой и девятый заезд остались за Костыговым. Евгений оправился от болезни и показал свою настоящую силу. В одиннадцатом заезде победу одержал Олег Михаилов, оставив позади одного из мировых лидеров Бартоша Смекталу. Одним из ключевых стал 16 заезд гонки, в котором досадное падение совершил Олег Михаилов. К концу гонки Латвийская сборная выходила на одном уровне с датчанами, уступая лишь три очка. Давис Курмис выигрывает 19-ый заезд сокращая разрыв до минимума, но в заключительном заезде Евгений Костыгов не смог справится с одним из лидеров датской сборной уступив полколеса на финише. В итоге чемпионами Европы стала сборная Польши (45 очков), сборная Дании расположилась на второй ступеньке (35 очков) и замкнула тройку сборная Латвии (33 очка).



На послематчевой пресс-коференции успех нашей команды отмечали даже соперники. Так тренер команды-победительницы, сборной Польши, Рафал Добруцки сказал:

- Нашими основными соперниками в борьбе за первое место были датчане. У них очень молодой и сильный состав. У этих гонщиков достаточно практики, и они многое умеют. Но и Латвия показала себя с наилучшей стороны, за два года они сделали ошеломляющий прогресс. Поэтому такая победа, в напряжённой борьбе, радует ещё больше.



Радость от бронзы с серебряным отливом царила в расположении нашей команды. Эмоции били через край, а наиболее логично подвёл итоги вице-президент «Локомотива» Анатолий Зиль, исполнявший административные функции и в сборной:



- Понятно, чего нам не хватило до второго места. Прежде всего, не хватило двух очков, потерянных из-за падения Олега Михайлова. Это был несчастный случай. Михайлов упал из-за дефекта трека. Было место на втором вираже, где покрытие трека сильно отсыпалось, именно туда Олег и угодил. Не смог переломать мотоцикл вовремя, его и утащило в борт. Вообще, трек из-за дождей был с утра в ужасном состоянии. Ребята, когда вышли с ним ознакомиться, то были в лёгком шоке. Пришлось с ними поработать, и всё получилось, все проехали ровно, никто не провалился. Несмотря на проблемы с треком ребята сделали потрясающее зрелище, все бились до конца, и в последнем заезде Жене Костыгову не хватило на финише каких-то сантиметров, чтобы достать датчанина. Бронза или серебро - это не главное. Главное, что у нас есть медали. Главное, что мы всем показали, что мы находимся на очень приличном уровне, мы являемся серьёзной силой, и у нас есть перспектива. По ходу гонки наступали на пятки полякам, постоянно боролись с датчанами. Вся команда работала вместе, все были единым целым, все переживали и это главное. Мы рады, мы сделали большое дело.



Действительно, после гонки сложилась редкая ситуация, когда все команды-призёры были довольны своими результатами. Поляки приняли свою победу, как должное. Датчане рады, что попугали поляков, но, в то же время «унесли ноги» от сборной Латвии. А наши ребята радуются первой медали в истории этих соревнований.



Сборная Польши - 45

1. Jakub Miśkowiak - 1 (-,1,-,-,-)

2. Dominik Kubera - 10 (3,2,0,3,2)

3. Bartosz Smektała - 11 (2,1,2,3,3)

4. Rafał Karczmarz - 14 (3,2,3,3,3)

5. Kacper Woryna - 9 (3,3,и,3)



Сборная Дании - 35

1. Tim Soerensen - 6 (2,2,1,-,1)

2. Mads Hansen - 2 (1,-,1,-,0)

3. Mikkel B. Andersen - 11 (3,3,1,2,2)

4. Kasper Andersen - 4 (1,2,-,1,-)

5. Frederik Jakobsen - 12 (3,2,2,3,2)



Сборная Латвии - 33

1. Olegs Mihailovs - 7 (2,1,3,и,1)

2. Dāvis Kurmis - 10 (1,3,2,1,3)

3. Artjoms Trofimovs - 6 (1,0,2,2,1)

4. Jevgeņijs Kostigovs - 10 (2,3,3,1,1)



Сборная Германии - 6

1. Lukas Fienhage - 4 (0,1,1,2,0)

2. Daniel Spiller - 0 (0,-,0,0,0)

3. Dominik Moeser - 0 (0,0,-,0,0)

4. Richard Geyer - 0 (-,фс,0,0,-)

5. Michael Haertel - 2 (0,0,0,2)



Ход гонки:

1. (69,34) Karczmarz, Mihailovs, K.Andersen, Spiller

2. (69,35) M.B.Andersen, Smektała, Kurmis, Fienhage

3. (69,25) Woryna, Kostigovs, Hansen, Moeser

4. (68,84) Kubera, Soerensen, Trofimovs, Haertel

5. (70,32) Kurmis, K.Andersen, Miśkowiak, Geyer(фс)

6. (69,03) M.B.Andersen, Kubera, Mihailovs, Moeser

7. (68,34) Jakobsen, Karczmarz, Fienhage, Trofimovs

8. (69,35) Kostigovs, Soerensen, Smektała, Haertel

9. (68,71) Kostigovs, Jakobsen, Fienhage, Kubera

10. (69,59) Woryna, Trofimovs, M.B.Andersen, Spiller

11. (70,31) Mihailovs, Smektała, Hansen, Geyer

12. (69,25) Karczmarz, Kurmis, Soerensen, Haertel

13. (68,87) Karczmarz, M.B.Andersen, Kostigovs, Geyer

14. (69,78) Smektała, Trofimovs, K.Andersen, Moeser

15. (69,28) Kubera, Jakobsen, Kurmis, Spiller

16. (70,16) Jakobsen, Fienhage, Mihailovs(и), Woryna(и)

17. (70,47) Woryna, Haertel, Trofimovs, Hansen

18. (69,32) Smektała, Jakobsen, Mihailovs, Spiller

19. (71,44) Kurmis, Kubera, Soerensen, Moeser

20. (69,90) Karczmarz, M.B.Andersen, Kostigovs, Fienhage