18 сентября у Дома Единства, там, где установлена памятный знак Андрею Швирксту, состоялось мероприятие в честь его 120-летия со дня рождения. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов, председатель Комитета думы по вопросам образования и культуры Янис Дукшинский, школьники, представители общественных организаций, духовенство.

Андрей Швиркст руководил городом только 2 года – с 1938 по 1940. В его время был оборудован Дом Единства, который только что построили, была возведена Стропская эстрада, где проходил Латгальский праздник песни. Швиркст являлся также председателем Даугавпилсского латышского общества, был награжден Орденом Трех звезд, Орденом Лачплесиса и Орденом Виестурса.



В 1941 году Швиркст был арестован и сослан в Сибирь. Его приговорили к смертной казни, однако потом заменили ее 10 годами тюремного заключения. После отбывания наказания Швирксту было запрещено возвращаться в Латвию. Он скончался 3 октября 1955 года и похоронен на чужбине.



17 ноября 2011 года к стене Дома Единства прикрепили памятный знак, посвященный памяти бывшего градоначальника. Автор – Иво Фолкманис.