С началом учебного года в городе всплыл целый ряд проблем, связанных с городскими школами и организацией в них учебных и других процессов. Одной из них стало посещение школьниками бассейна по программе обучения детей плаванию. Бассейн в Государственной гимназии из-за ремонта стал недоступен учащимся школ в центре города, в свою очередь бассейн в Олимпийском центре очень дорогой. В результате дети вынуждены ездить плавать в бассейн 16-ой средней школы, который находится в Первомайке.

Руководитель Управления образования города Марина Исупова согласилась, что ситуация странная, однако управление привыкло распоряжаться теми средствами своего бюджета, что имеет (а есть их столько, сколько есть и не больше). Поскольку проезд в общественном транспорте для школьников бесплатный, им предлагают ехать в другой район, там бассейн не очень загружен.



Как призналась г-жа Исупова, в этом году с руководством Олимпийского центра на эту тему представители школьной управы не разговаривали, учитывая опыт прошлых лет. Ранее несколько лет подряд Управление образования вело переговоры с Олимпийским центром о возможности части школьников заниматься в бассейне центра, однако выставляемые счета за эту услугу были слишком большие. Также глава Управления пояснила, что данная ситуация будет только в этом году.



В свою очередь вице-мэр Айвар Здановский добавил, что скоро будет запущен проект по общественной интеграции, где есть раздел, посвященный обучению плаванию детей. Арендовать бассейны в дальнейшем можно будет за европейские деньги. Возможно, таким образом проблему удастся решить.