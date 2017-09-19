Карта горожанина - проект постепенно набирающий популярность в Латвии. Введение подобного документа одобряют и сами горожане, т.к. он дает ряд преимуществ местным жителям по сравнению с приезжими и гостями города. В Даугавпилсе также некоторое время назад заговорили о возможности введения карты горожанина, которая бы позволила получить какие-то льготы. Инициатором введения карты горожанина был Андрей Элксниньш.

Сегодня на пресс-конференции руководству думы журналистами был задан вопрос о том, будет ли введена в нашем городе карта даугавпилчанина. Первый вице-мэр Игорь Прелатов сообщил, что по данному вопросу создана рабочая группа, ее первая встреча состоится 29 сентября. Также получено предложение от рижской фирмы, которая занимается введением такой услуги и технологий с этим связанных. Помимо этого, по словам г-на Прелатова, дума уже связалась с руководством города Елгава, и их представители в скором времени посетят наш город, чтобы поделиться опытом по введению карты горожанина.



Будет ли карта действительно введена, в какие сроки и какие преимущества даст даугавпилчанам, будет ясно позднее.