Сегодня на пресс-конференции новому руководству города был задан вопрос о проекте бесплатного проезда в общественном транспорте Даугавпилса для горожан. Это предложение ранее поддерживалось предыдущим мэром Андреем Элксниньшем.

Первый вице-мэр Игорь Прелатов сообщил журналистам, что данный проект будет реализовываться постепенно. " Все будет планомерно, не будет так, что в один год появится во всех категориях бесплатный проезд. Он будет вводиться по возрастным категориям постепенно." - заявил г-н Прелатов.



Напомним, что у идеи введения бесплатного проезда в общественном транспорте для горожан всегда были как сторонники, так и противники. Депутаты, а также простые жители, которые настроены против данного нововведения, делают акцент на неизбежное усугубление финансовых проблем предприятия "Daugavpils satiksme" при введении бесплатного проезда. Убытки автобусного парка и трамвайного предприятия и без того исчисляются миллионами евро. Компенсация из горбюджета для предприятия "Daugavpils satiksme" за перевозку пассажиров в городском общественном транспорте, заложенная в бюджет 2016 года, составляла 4 257 100 евро.