16 сентября в дежурную часть Даугавпилсской полиции самоуправления поступил сигнал о том, что в одном из магазинов микрорайона Новое Строение продавец находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв на место вызова, сотрудники муниципальной полиции констатировали, что женщина действительно пьяна. О происшествии было проинформировано руководство магазина.



Учитывая то, что представители администрации магазина констатировали и другие нарушения и пожелали написать заявление, на место были вызваны и сотрудники Государственной полиции. Далее делом занялись именно они.