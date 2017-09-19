Даугавпилсский край оценил ущерб, нанесенный инфраструктуре самоуправления наводнением, вызванным частыми ливнями. Как рассказала исполнительный директор думы Ванда Кезика, он составил 300 000 евро.

Водой размыло дороги, также под водой стоят сельскохозяйственные земельные участки.



На днях стал известен победитель конкурса на проведение ремонтных работ. Если позволит погода, в Даугавпилсском крае на следующей неделе могут начаться работы по устранению повреждений инфраструктуры.



Если обещанная финансовая помощь от государства в размере 70% не будет получена оперативно, самоуправление рассмотрит возможности взятия кредита на выполнение работ в полном объеме.



Последствия ливней на дорогах края планируется устранить до ноября.