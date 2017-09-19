14 сентября в Риге прошло заключительное мероприятие Латвийской недели здоровья, которую организовала Ассоциация народного спорта Латвии (АНСЛ). В этом году в акции приняли участие более 50 краев, включая крупные города государства. В конкурентной борьбе первое место занял Даугавпилс, оставив за собой Юрмалу и Валмиеру.

Неделя здоровья прошла с 29 мая по 4 июня. Это мероприятие ежегодное. Оно проводится в рамках всего Евросоюза. Его цель – популяризировать здоровый образ жизни и привлечь как можно больше участников в спортивные мероприятия.

На фоне других участников Даугавпилс выделился не только большим количеством организованных спортивных тусовок, но и их разнообразием, оригинальностью и большим количеством участников. Особую благодарность получил 14 детский садик за активное вовлечение в спорт самых маленьких жителей города.

Всего во время Вселатвийской недели здоровья было проведено 90 мероприятий.