Субботний вечер 16 сентября порадовал даугавпилчан и гостей города праздником улицы Ригас, который традиционно проходит в начале осени и вот уже не первый год является частью Фестиваля музыки и искусств Daugavpils ReStArt.

Участников праздника ждало множество сюрпризов и мероприятий, порадовала и погода: в небесной канцелярии будто специально для этого случая выключили дождь и прислали в город теплый ветер. Ни это ли секрет того, что главный променад буквально бурлил от количества желающих проникнуться атмосферой действа.

В этот раз событие было посвящено теме почты, ведь почта всегда стирала границы между странами и сокращала расстояния между людьми. Почта объединяла, почта дарила надежду на встречу, почта служила окном в безграничный мир.

Неспешная прогулка в атмосфере вечера способствовала не только восприятию главного городского променада в своеобразном, творческом ключе, но и помогала узнать о развитии почты, ощутить в буквальном смысле аромат тех времен, когда письма писали чернилами, конверты запечатывали сургучом и терпеливо ждали ответа на свои многочисленные послания друзьям и родственникам, деловым партнерам и любимым. А отправить послания можно было тут же, ведь почтовое отделение работало на улице Ригас до самого завершения праздника.

Устроители подготовили фильм об истории почты, а Даугавпилсский краеведческий и художественный музей – передвижную выставку «Почта в Даугавпилсе», которая разместилась у собора Святого Петра в веригах. Экспозиция рассказывает о развитии почты со второй половины 18 века и почтовом тракте «Санкт-Петербург – Варшава», который шел через Динабург.

Все желающие смогли принять участие в изготовлении почтовых открыток, в мастер-классе по китайской каллиграфии, встретить почтового голубя, у костра услышать песни цыган и полюбоваться работой кузнеца. Когда стало темно, исторические здания улицы Ригас высветились разными красками, что добавило необычности в, казалось, такой привычный образ улицы. На концертную программу всех участников пригласили особые гости - фолк-группа из Санкт-Петербурга „Otava Yo”.

В следующем году организаторы обещают еще больше сюрпризов, новых идей и открытий.