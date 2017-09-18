Тема Даугавпилсского аэропорта передается из рук в руки как эстафетная палочка от одной власти к другой. В период недолгого правления прошлого руководства думы было принято решение "законсервировать аэропорт" и закрыть конкурс на должность руководителя данного объекта, формально существующего лишь на бумаге.

После распада коалиции с "Согласием", власть в городе перешла в руки коалиции Рихарда Эйгима и Латгальской партией; депутаты подписали коалиционный договор, который включает в себя пункты предвыборных программ, предназначенных для совместной реализации.



Как известно, лидер Латгальской партии - Янис Лачплесис - неоднократно заявлял о том, что аэропорт в Даугавпилсе будет. Подобные заявления звучали накануне каждых муниципальных выборов. Перед выборами 2017 года Янис Лачплесис повторился и вновь обозначил срок - через 4 года точно полетим.



Тем не менее, один из членов коалиции, вице-мэр Айвар Здановский в программе "Диалог с городом" по вопросу аэропорта высказался однозначно:



- Открыть аэропорт нереально. Конечно, если бы удалось - это было бы очень хорошо для развития города. Но, то что там произошло...аэропорт просто разграблен. Там козы и коровы пасутся, растет трава и никакой возможности что-то сделать. Чтоб его открыть нужны бешенные деньги. Ни один город, ни один бюджет его не потянет. Даже, может быть, бюджет Риги его не потянул бы", - сказал Айвар Здановский.