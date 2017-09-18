В итальянском Бергамо на соревнованиях серии ISU по фигурному катанию латвийский спортсмен Денис Васильев занял четвертое место. Для него это было первое выступление в сезоне-17/18.

За короткую программу 18-летний Васильев получил от судей 76,17 баллов (5-е место), за произвольную — 152,74 балла (4-е), что в сумме дало 228,91 баллов (4-е место) — на десять баллов хуже личного рекорда.



Победителем соревнований в Бергамо стал вице-чемпион мира-2017 японец Шома Уно: в сумме он набрал 319,84 баллов. Занявший второе место американец Джейсон Браун уступил Уно почти 60 баллов.



В прошлом сезоне Васильев занял 14-е место на чемпионате мира (годом ранее на ЧМ тоже был 14-м), что гарантировало Латвии путевку на Олимпиаду-2018. По всей видимости, он и будет представлять Латвию на Играх в Пхенчхане. На чемпионате Европы-2017 Васильев стал седьмым, а на Юношеской Олимпиаде-2016 выиграл серебро.



У женщин на Олимпиаде-2018 от Латвии может выступить одна фигуристка. На поездку в Южную Корею претендуют Ангелина Кучвальская и Диана Никитина.