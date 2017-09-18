В Свентской волости Даугавпилсского края сдана в эксплуатацию дорога Грантини - Ванаги.

В рамках проекта ремонта дороги было насыпано гравийное покрытие, укреплены обочины и проведены другие работы. Общее финансирование проекта составило 124 081 евро, из них 99 783 евро - общественное финансирование и 24 298 евро - средства самоуправления.



Как пояснила руководитель управления Свентской волости Бригита Василевска, это одна из важных дорог для волости, она идет вдоль одного из крупнейших крестьянских хозяйств волости, там же находится и ферма с 50 дойными коровами. Дорога Грантини-Ванаги также соединяет две государственные дороги.



На данный момент в Даугавпилсском крае идет ремонт нескольких дорог. Два проекта реализуются при помощи финансирования Службы поддержки села. Идет ремонт на участках дорог в Дубне, Ваболе и Калупе. Продолжается также ремонт муниципальной дороги Гравини-Вецие токари в Вишкской волости.